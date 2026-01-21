Agencias

El Teatro Real mostrará en FITUR maquetas, objetos y decorados depequeño formato

El Teatro Real participará por noveno año consecutivo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que este jueves inaugura su 46 edición. El Real mostrará maquetas, objetos y decorados de pequeño formato.

También este 22 de enero el director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer recogerá el Premio de Turismo 2025 en la categoría de internacionalización, de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores de Turismo de España.

Así, este galardón ha sido para el Real por "la proyección excepcional del Teatro Real como embajador cultural de España en el mundo, destacando su capacidad para atraer a audiencias internacionales y posicionar a Madrid como destino de referencia para el turismo cultural de máxima calidad".

El teatro estará ubicado en el Pabellón 7 de FITUR, donde ofrecerá "una muestra" de su oferta cultural en el stand. La institución destaca su labor en turismo porque, asegura, los visitantes "tienen la oportunidad de complementar su visita con experiencias especialmente diseñadas para ellos, como el acceso a ensayos o encuentros privados con artistas y personal del teatro".

Los espectadores que más han visitado el Real el pasado año proceden, en su mayoría, de Estados Unidos, seguidos por alemanes, británicos y franceses, aunque también destaca la presencia mexicana, país protagonista de la actual edición de FITUR.

