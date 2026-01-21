Agencias

Colorado activa un sitio web para denunciar conductas indebidas de agentes federales

Guardar

Denver (EE.UU.), 21 ene (EFE).- Colorado activó este miércoles un sitio web para que la ciudadanía reporte conductas inapropiadas de agentes federales de Estados Unidos, incluyendo migratorios, en un contexto de creciente tensión entre los gobiernos estatales y la Casa Blanca por la política migratoria y de seguridad.

Colorado, gobernado por el demócrata Jared Polis, se sumó a una iniciativa similar de California en octubre de 2025, y ahora en ambos estados piden reportar presuntos incumplimientos de derechos civiles por parte de agentes federales, incluyendo detenciones indebidas, uso excesivo de la fuerza o interferencia electoral.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, anunció la incorporación de una sección específica dentro del sistema público de quejas del Departamento de Derecho estatal para recibir denuncias sobre actuaciones de agentes federales, como del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza.

La información recopilada, explicó el funcionario en un comunicado, servirá para documentar incidentes, detectar patrones de conducta y, en determinados casos, compartir los reportes con las autoridades correspondientes, como fiscales de distrito e, incluso, congresistas federales.

"Nadie está por encima de la ley, incluidos los agentes federales", señaló Weiser al presentar la herramienta, que permite a los residentes describir los hechos, adjuntar fotografías y responder preguntas básicas sobre el incidente, como la presencia de otras fuerzas del orden.

La iniciativa llega en medio de la polémica que ha despertado el despliegue de la Guardia Nacional y de ICE en estados como Minnesota, donde las protestas han crecido tras la muerte el 7 de enero de Renee Good, una ciudadana estadounidense que recibió disparos de agentes migratorios.

"Este nuevo formulario de reportes tiene como objetivo garantizar la seguridad de nuestras comunidades y recordarles que estamos para apoyarlas. Si alguien presencia alguna conducta indebida por parte de un agente federal, queremos que nos lo hagan saber", puntualizó Weiser.

A diferencia de Colorado, donde el formulario se integra al sistema general de quejas del estado, el mecanismo californiano opera como una plataforma específica, con la posibilidad de presentar reportes de forma anónima y adjuntar material audiovisual.

En ambos casos, las autoridades estatales subrayan que los reportes no sustituyen una denuncia penal ni garantizan acciones legales inmediatas.

Las dos fiscalías coinciden también en enfatizar que no ofrecen asesoría legal individual ni representación en procesos migratorios, por lo que recomiendan contactar a abogados privados u organizaciones especializadas en caso de requerir asistencia jurídica.

Hasta el momento, iniciativas de este tipo no son comunes en otros estados, donde las oficinas de los fiscales generales suelen contar solo con sistemas generales de quejas ciudadanas o remiten los casos directamente a mecanismos internos del gobierno federal.

Tanto en Colorado como en California, las autoridades sostienen que los formularios buscan reafirmar el principio de rendición de cuentas, sin interferir en actividades federales, y a la vez ofrecer a la población un canal institucional para expresar sus preocupaciones en el actual contexto de tensiones. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Puente defiende que es "evidente" que el accidente de Adamuz no tiene nada que ver con el mantenimiento

El ministro de Transportes sostiene que la causa de la tragedia supera cuestiones técnicas, subrayando que la inversión ferroviaria ha alcanzado cifras históricas y que la investigación debe esclarecer un origen considerado inédito para la infraestructura española

Puente defiende que es "evidente"

Louzán presenta en Fitur tres de las próximas finales de fútbol, fútbol sala y fútbol playa

El máximo representante del fútbol español ha anunciado en la feria internacional de turismo la celebración de las definiciones anuales en Gran Canaria, Melilla y Cáceres con apoyo institucional y protagonismo del fútbol femenino en el calendario deportivo nacional

Louzán presenta en Fitur tres

IU aplaude el freno del Mercosur ante el TJUE y critica que PP, PSOE y ultraderecha "hipotecan la soberanía alimentaria"

Toni Valero, dirigente de IU, celebra que Bruselas frene la ratificación del pacto con Sudamérica, alerta sobre riesgos ambientales y denuncia que partidos conservadores y de ultraderecha anteponen intereses empresariales al bienestar agrícola y alimentario europeo

IU aplaude el freno del

España confía en que el Tribunal de Justicia de la UE confirme la "solidez jurídica" del acuerdo con Mercosur

Fuentes oficiales destacan que postergar la entrada en vigor del tratado con Mercosur genera pérdidas millonarias, advierten sobre el impacto en sectores clave y subrayan que cada mes sin ratificación debilita la competitividad y el crecimiento económico españoles

España confía en que el

Un tribunal suizo impone libertad vigilada a uno de los dueños del bar incendiado en Suiza

Un tribunal suizo impone libertad