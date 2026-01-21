Colorado activa un sitio web para denunciar conductas indebidas de agentes federales

Denver (EE.UU.), 21 ene (EFE).- Colorado activó este miércoles un sitio web para que la ciudadanía reporte conductas inapropiadas de agentes federales de Estados Unidos, incluyendo migratorios, en un contexto de creciente tensión entre los gobiernos estatales y la Casa Blanca por la política migratoria y de seguridad.

Colorado, gobernado por el demócrata Jared Polis, se sumó a una iniciativa similar de California en octubre de 2025, y ahora en ambos estados piden reportar presuntos incumplimientos de derechos civiles por parte de agentes federales, incluyendo detenciones indebidas, uso excesivo de la fuerza o interferencia electoral.

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, anunció la incorporación de una sección específica dentro del sistema público de quejas del Departamento de Derecho estatal para recibir denuncias sobre actuaciones de agentes federales, como del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza.

La información recopilada, explicó el funcionario en un comunicado, servirá para documentar incidentes, detectar patrones de conducta y, en determinados casos, compartir los reportes con las autoridades correspondientes, como fiscales de distrito e, incluso, congresistas federales.

"Nadie está por encima de la ley, incluidos los agentes federales", señaló Weiser al presentar la herramienta, que permite a los residentes describir los hechos, adjuntar fotografías y responder preguntas básicas sobre el incidente, como la presencia de otras fuerzas del orden.

La iniciativa llega en medio de la polémica que ha despertado el despliegue de la Guardia Nacional y de ICE en estados como Minnesota, donde las protestas han crecido tras la muerte el 7 de enero de Renee Good, una ciudadana estadounidense que recibió disparos de agentes migratorios.

"Este nuevo formulario de reportes tiene como objetivo garantizar la seguridad de nuestras comunidades y recordarles que estamos para apoyarlas. Si alguien presencia alguna conducta indebida por parte de un agente federal, queremos que nos lo hagan saber", puntualizó Weiser.

A diferencia de Colorado, donde el formulario se integra al sistema general de quejas del estado, el mecanismo californiano opera como una plataforma específica, con la posibilidad de presentar reportes de forma anónima y adjuntar material audiovisual.

En ambos casos, las autoridades estatales subrayan que los reportes no sustituyen una denuncia penal ni garantizan acciones legales inmediatas.

Las dos fiscalías coinciden también en enfatizar que no ofrecen asesoría legal individual ni representación en procesos migratorios, por lo que recomiendan contactar a abogados privados u organizaciones especializadas en caso de requerir asistencia jurídica.

Hasta el momento, iniciativas de este tipo no son comunes en otros estados, donde las oficinas de los fiscales generales suelen contar solo con sistemas generales de quejas ciudadanas o remiten los casos directamente a mecanismos internos del gobierno federal.

Tanto en Colorado como en California, las autoridades sostienen que los formularios buscan reafirmar el principio de rendición de cuentas, sin interferir en actividades federales, y a la vez ofrecer a la población un canal institucional para expresar sus preocupaciones en el actual contexto de tensiones. EFE