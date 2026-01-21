Álvaro Morata y Alice Campello, su separación no tiene marcha atrás: "Están dando pasos hacia el divorcio"

Las imágenes difundidas en medios mostraron a Álvaro Morata tocando el timbre del que fuera su domicilio familiar en Milán, en lugar de acceder directamente como en ocasiones anteriores, durante la celebración del cumpleaños de su hija Bella. Este gesto visualizó un distanciamiento personal, que fuentes próximas al entorno de Morata y Alice Campello califican como ya irreversible, y que anticipa la declaración oficial sobre la separación de la pareja. La ruptura, tras semanas de rumores sobre la situación, se ha consolidado según han señalado diversas fuentes a la revista ¡Hola! y fue ampliada en el podcast ‘En todas las salsas’, que transmitió que ambos están dando pasos hacia el divorcio.

De acuerdo con la información publicada por la revista ¡Hola! y ampliada por el periodista Pedro Jota en ‘En todas las salsas’, el futbolista decidió abandonar la vivienda familiar que compartía con Alice Campello y sus cuatro hijos en Milán. Ambos han evitado, de momento, hacer pública la separación, ya que buscan gestionar el anuncio mediante un comunicado conjunto, con la intención de evitar situaciones como la vivida en agosto de 2024, cuando oficializaron una ruptura anterior a través de sus redes sociales individuales, gesto del que ahora se encuentran arrepentidos según detalló el citado programa.

El círculo íntimo de la pareja compartió al citado periodista que la decisión de separar sus caminos ya no permite marcha atrás. En las declaraciones recogidas por ‘En todas las salsas’, se indicó que tanto Morata como Campello estarían preparando los términos del comunicado que haría definitivamente pública la ruptura, una vez que hayan resuelto todos los detalles logísticos y personales relacionados. El entorno ha insistido en que, a pesar de especulaciones sobre posibles reconciliaciones, esta vez no existen posibilidades de retomar la relación.

La crisis entre Morata y Campello se remonta a, al menos, el segundo semestre de 2024, periodo en el que trascendieron rumores acerca de dificultades conyugales. Tal como publicó ¡Hola!, ambos superaron una primera ruptura anunciada oficialmente en agosto, optando entonces por una segunda oportunidad. Fuentes del entorno relataron que la pareja intentó superar las diferencias y se mostró decidida a apostar nuevamente por la relación, proyectando una imagen de unión reforzada. Las últimas semanas, sin embargo, se caracterizaron por un incremento de las tensiones, lo cual desembocó en la salida del futbolista de la residencia familiar.

El podcast ‘En todas las salsas’ especificó que Alice Campello, quien compagina su faceta de influencer con la de empresaria, sería quien más dificultades estaría experimentando con la situación, aunque subrayó que la decisión habría recaído principalmente en Morata. Según la versión aportada al periodista Pedro Jota por personas del entorno, el delantero tuvo más claro que “este era el final” de la relación y habría sido él quien inició el proceso de separación. “Piensa que esta es una realidad y sí parece que es la definitiva y no hay retorno”, citó el programa en referencia al ánimo expresado por Morata en su círculo próximo.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2017, estableció su residencia principal en Milán y tiene cuatro hijos en común. A lo largo de su relación, han compartido tanto sus logros familiares como sus etapas personales en redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en una de las parejas más seguidas dentro y fuera del ámbito deportivo. Según relató ¡Hola!, el distanciamiento comenzó a visibilizarse a partir de ciertos eventos familiares, donde los hábitos habituales de convivencia y la presencia conjunta empezaron a modificarse, alimentando la especulación sobre la situación sentimental de ambos.

Hasta la fecha, no se ha conocido pronunciamiento oficial ni por parte de Morata ni de Campello. Tanto el entorno del futbolista como el de la empresaria han preferido mantener silencio mientras ambos ultiman el comunicado definitivo. Los medios han reportado que el malestar generado por el anuncio precipitado de la anterior crisis a través de Instagram hace que esta vez opten por una estrategia más coordinada y privada, de acuerdo con las recomendaciones de asesores cercanos.

El seguimiento mediático del caso ha evidenciado las repercusiones de la ruptura, ya que Morata y Campello mantenían una imagen familiar y pública de relevancia destacada. La situación ha suscitado reacciones entre seguidores de ambos y comentarios en plataformas digitales y espacios especializados como ‘En todas las salsas’, donde la expectativa sobre el desenlace y el comunicado oficial se mantiene alta. Tal como sostienen fuentes consultadas por los diferentes medios, el proceso de separación se encuentra en punto avanzado y la presentación del anuncio sería cuestión de tiempo.

Tanto la revista ¡Hola! como el podcast ‘En todas las salsas’ coinciden en que, tras los intentos previos de superar crisis anteriores, el alejamiento trasciende los desacuerdos puntuales y parece consolidado. La decisión de la pareja se interpreta en su entorno inmediato como definitiva y sin opciones de reconciliación, de acuerdo con las informaciones recogidas en los dos medios.

Las próximas declaraciones de Morata y Campello, según se ha apuntado gracias al testimonio de personas allegadas, podrían incluir detalles sobre la gestión de la custodia y convivencia con sus hijos, aunque hasta el momento esos términos no se han difundido públicamente. Entretanto, ambos continúan evitando declaraciones ante la prensa, a la espera de definir la mejor manera de comunicar de manera conjunta la situación por respeto a la privacidad de su familia, según consigna el medio ¡Hola!.