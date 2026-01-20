Ventura elogia que Montenegro "no sea un obstáculo" en la segunda vuelta y reta a Seguro a tres debates

Durante su intervención en Loures, el dirigente de Chega, André Ventura, expresó su sorpresa ante el respaldo que han manifestado en los últimos días varios representantes conservadores hacia António José Seguro, el candidato socialista que lidera la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal. Ventura afirmó sentirse desconcertado por estos apoyos, señalando que hasta hace poco estas personas afirmaban estar en contra del Partido Socialista, pero ahora cambian de postura tras los últimos movimientos electorales. Esta declaración se produjo después de que Ventura obtuviera el 23% de los votos en la primera ronda de las presidenciales, según informó la agencia Lusa, mientras que Seguro alcanzó el 31%.

Según consignó Lusa, Ventura valoró positivamente la posición adoptada por el primer ministro portugués, Luís Montenegro, al optar por no instar a la población a apoyar a ninguno de los aspirantes en la segunda vuelta. El líder de Chega elogió que Montenegro haya evitado convertirse en un factor de división durante la recta final de la contienda, agradeciendo la decisión de ofrecer libertad de voto a los simpatizantes y militantes de su formación política.

El dirigente ultraderechista también dejó claro que no busca el apoyo de las figuras reconocidas del ámbito conservador que han manifestado públicamente su respaldo a Seguro. Ventura resaltó que su objetivo es canalizar el voto de la ciudadanía común y no el de los denominados "ilustres", en palabras del propio candidato. En ese sentido, insistió en que su campaña se centra en el respaldo del pueblo portugués y no en alianzas con personalidades políticas de larga trayectoria.

En la misma comparecencia, Ventura lanzó un desafío público al candidato socialista, António José Seguro, invitándole a participar en hasta tres debates televisados antes de la segunda vuelta programada para el 8 de febrero. El líder de Chega hizo un llamamiento a todos los canales y entidades interesadas para organizar estos encuentros y remarcó su disposición absoluta para acudir a ellos. "Estoy disponible" insistió, según señaló la agencia Lusa.

Asimismo, Ventura aseguró disponer de información que indicaría que Seguro no estaría interesado en confrontar ideas a través de debates. El dirigente de Chega criticó esta supuesta reticencia y expresó que su rival no puede limitarse a presentar declaraciones generales sobre la lucha contra la ultraderecha durante las semanas que restan antes de la votación definitiva. En sus palabras, transmitidas por Lusa: "No puede pensar que pasará tres semanas de una segunda vuelta inédita soltando generalidades y tonterías sobre la lucha contra la ultraderecha".

El candidato de Chega sostuvo la importancia de que los temas principales de debate incluyan salud, economía, seguridad e inmigración. Ventura subrayó que, a su juicio, la ciudadanía debe tener la oportunidad de expresar libremente sus opiniones sobre estos aspectos relevantes y no afrontar "conversaciones de mentira" o “cháchara", como definió el tipo de diálogo que considera vacío. De acuerdo con Lusa, Ventura reclamó que el proceso electoral sea un espacio donde los portugueses formulen y escuchen propuestas concretas sobre las problemáticas que afectan al país.

En lo que fue su primera intervención pública tras el resultado de la primera vuelta, Ventura se mostró enfático en desmarcarse de los acuerdos tácitos que puedan surgir entre distintos sectores del espectro político. Criticó duramente a los antiguos detractores del Partido Socialista que, según afirmó, ahora respaldan al candidato socialista cuando el sistema electoral enfrenta cuestionamientos. El líder de Chega insistió en que su intención es representar una alternativa al bipartidismo y atraer el apoyo de aquellos ciudadanos que aspiran a un cambio en la política nacional portuguesa.

Las declaraciones de Ventura se produjeron en el marco de una campaña marcada por una polarización creciente entre los dos principales aspirantes, después de los resultados conocidos durante el pasado domingo. Con un 31% de los sufragios para Seguro y un 23% para Ventura, la segunda vuelta electoral se presenta como un escenario reñido. El líder de Chega apuesta por una estrategia de confrontación y contraste de ideas, mientras persiste la incertidumbre respecto al posicionamiento de otras figuras políticas y del electorado que votó a opciones alternativas en la primera vuelta.

El primer ministro Luis Montenegro optó por ofrecer libertad de elección a sus seguidores y no respaldar oficialmente a ningún candidato. Esta postura, como resaltó Ventura, responde a la voluntad de no influir de modo partidista en la definición final del próximo presidente portugués. De acuerdo con distintos reportes divulgados por la agencia Lusa, la actitud del jefe del Ejecutivo ha sido bien recibida por el líder de Chega, quien interpreta este gesto como una contribución a la transparencia democrática en la competición electoral.

Mientras continúan las negociaciones y mensajes públicos entre los diversos actores políticos nacionales, la atención permanece centrada en los posibles debates entre los dos principales candidatos. Ventura, en sus intervenciones, ha reiterado su interés en contrastar propuestas y cuestionar directamente a su contendiente. El desarrollo de estos encuentros televisados podrá incidir en la decisión final de una parte significativa del electorado, cuyas preferencias determinarán el resultado definitivo en la segunda vuelta del proceso presidencial portugués.