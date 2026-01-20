Trump señala el acuerdo entre Reino Unido y Mauricio sobre Chagos como un motivo para querer Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que el "estúpido" acuerdo alcanzado por Reino Unido para devolver a Mauricio la soberanía del archipiélago de Chagos en el marco de la descolonización del territorio es uno de los motivos por los que quiera anexionar Groenlandia, parte de Dinamarca.

"Que Reino Unido ceda tierras extremadamente importantes es un acto de gran estupidez y es una más en una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida. Dinamarca y sus aliados europeos deben hacer lo correcto", ha dicho en un mensaje en redes sociales.

Así, ha subrayado que "Reino Unido, un 'brillante' aliado en la OTAN, está planeando entregar a Mauricio la isla de Diego García, donde hay una base militar estadounidense de importancia vital". "Lo haría sin motivo alguno", ha esgrimido, a pesar de que es parte de un acuerdo para resolver un contencioso histórico relativo a la ocupación del territorio durante el periodo colonial.

"No hay duda de que China y Rusia se han dado cuenta de este acto de debilidad absoluta. Son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza, que es el motivo por el que Estados Unidos, bajo liderazgo, es ahora, tras solo un año, respetado como nunca antes", ha zanjado, en referencia a que cumple un año desde su regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato.

El acuerdo entre Mauricio y Reino Unido fue firmado en octubre de 2024, años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara que Londres debía poner fin "lo más rápidamente posible" a su administración de Chagos, del que fue expulsada toda la población tras la colonización del archipiélago por parte de los británicos.

El pacto contempla que Mauricio recuperara la soberanía del archipiélago, incluido Diego García, mientras que las partes se comprometían a garantizar el funcionamiento a largo plazo de la citada base militar, gestionada conjuntamente por Londres y Washington, durante un periodo inicial de 99 años.

Sin embargo, el primer ministro de Mauricio, Navin Ramgoolam, abogó en diciembre de 2024 por renegociar el citado acuerdo, firmado por su predecesor, Pravind Jugnauth, y apuntara que el país africano estaba dispuesto a seguir discutiendo sobre algunos puntos al argumentar que el pacto no beneficia plenamente a Mauricio. Londres respondió que el acuerdo no está en riesgo.

El pacto fue alcanzado tras seis décadas de disputa y después de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara en 2019 una resolución reclamando a Londres que entregara el control del archipiélago en seis meses a raíz del fallo de la CIJ, que consideró que Chagos "no fue separado de forma adecuada de Mauricio tras su descolonización".