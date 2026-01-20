México detiene a uno de los líderes del Cartel del Golfo acusado de narcotráfico por EE.UU

Ciudad de México, 20 ene (EFE).- Agentes de las fuerzas de seguridad de México detuvieron este martes en el estado de Tamaulipas (noreste) a José Ignacio 'N', uno de los líderes de la organización criminal Cartel del Golfo que contaba con una orden de arresto en Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad mexicano informó que el detenido era operador financiero y uno de los líderes del Cartel del Golfo, organización criminal relacionada con casos de secuestro, extorsión, homicidio, ataques a autoridades y tráfico de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos.

Fue arrestado en un operativo en el que los agentes le incautaron dos armas largas, un cargador y más de 100 cartuchos útiles.

Los investigadores le acusan de ser el jefe de las células Escorpiones y Ciclones del grupo criminal, dedicadas a actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas.

Contaba, además, con una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas (EE.UU.) por conspiración, distribución y contrabando de droga, además de operar una empresa criminal.

Fuentes oficiales confirmaron a EFE que el detenido responde al nombre de José Ignacio Vega Ruiz de 49 años, alias "Nacho Vega", uno de los líderes del 'Cártel del Golfo' y operador financiero, encargado de lavado de dinero, tráfico de drogas y personas hacia los Estados Unidos de América. Además, se le relaciona con el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

Detallaron que en el 2023, 'Nacho Vega' fue acusado en el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, por la importación, distribución y contrabando de varias cargas de narcóticos desde México a Estados Unidos, posteriormente, fue acusado de conspiración, por importar y distribuir narcóticos a los Estados Unidos y gestión de una empresa criminal.

"Actualmente es investigado por los Estados Unidos, por tráfico de drogas y armas. Es considerado como fugitivo de autoridades de Estados Unidos, con una orden de arresto activa del Distrito Sur de Texas. Es cuñado de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias 'El Contador'", detallaron las fuentes.

El operativo de las fuerzas de seguridad fue liderado por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

El detenido pasó a disposición de un agente de la FGR, quien se encargará de definir su situación legal.

"Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de fortalecer la cooperación internacional y trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico de armas, drogas y personas que afectan la seguridad entre ambas naciones", concluyó la nota informativa.

El Cartel del Golfo fue designado por la Administración de Donald Trump como organización terrorista extranjera el paso mes de febrero, junto al Cartel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, el del Noreste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos. EFE