(Crónica) Manchester City y PSG pinchan a domicilio y el Arsenal sigue invicto

Ryan Cherki acortó distancias de manera inmediata para el Manchester City luego de que Jens Petter Hauge ampliara la ventaja en el marcador, pero la expulsión de Rodri Hernández, quien acumuló dos tarjetas amarillas en menos de un minuto, mermó las opciones del equipo inglés para remontar. Así, el Bodo/Glimt logró imponerse 3-1 y consiguió su primera victoria en la Liga de Campeones 2025-26 frente a uno de los favoritos del torneo, según relató el medio Europa Press.

El encuentro, disputado en Noruega, contó con la presencia de jugadores clave en el once de Pep Guardiola como Erling Haaland, Phil Foden y Rodri, aunque las ausencias también se hicieron notar. El Bodo/Glimt abrió el marcador con un cabezazo de Kasper Hogh tras un centro de Ole Didrik Blomberg en el minuto 22, y el propio Hogh volvió a marcar apenas dos minutos después a pase del mismo Blomberg, llevando el resultado al 2-0 con el que se llegó al descanso, informó Europa Press.

Ya en la segunda mitad, el ambiente en el estadio local se intensificó cuando Hauge se aprovechó de los espacios en la defensa del City y lanzó un disparo que se coló en la escuadra de la portería defendida por Gianluigi Donnarumma al minuto 58. Aunque un gol de Cherki parecía reactivar a los 'sky blue', la expulsión de Rodri impidió cualquier intento de remontada y la derrota complica las esperanzas del Manchester City para asegurar un lugar entre los ocho primeros, de acuerdo con el reporte de Europa Press.

En otro resultado inesperado, el Sporting de Portugal se impuso al Paris Saint-Germain por 2-1 en Lisboa. El gol decisivo llegó en el último minuto del tiempo reglamentario, cuando Luis Suárez aprovechó un error del portero Lucas Chevalier, quien no logró controlar un primer remate, dejando el balón en el área para que el delantero colombiano lo enviara a la red, tal como detalló Europa Press.

Durante la primera mitad, el PSG, dirigido por Luis Enrique, demostró superioridad y marcó un gol con Warren Zaïre-Emery, pero la anotación fue anulada debido a una infracción previa. Tras el descanso, Suárez abrió el marcador para los locales en el minuto 74, aunque poco después Khvicha Kvaratskhelia igualó con un potente disparo. Finalmente, el PSG, incapaz de sumar victorias en tres de las últimas cuatro jornadas, descendió hasta la quinta posición del grupo, según publicó Europa Press.

El Arsenal consolidó su posición como líder invicto tras vencer 1-3 al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza, sumando su séptima victoria en siete partidos. Gabriel Jesus adelantó al cuadro inglés al minuto 10, tras capturar un rebote de Jurriën Timber. Ocho minutos más tarde, Petar Sucic logró empatar para el Inter con un potente tiro a la escuadra. Con el partido equilibrado, el delantero brasileño del Arsenal volvió a adelantarse al aprovechar otro rechace en la primera media hora, y en la segunda parte Viktor Gyökeres sentenció la victoria culminando un contraataque, según consignó Europa Press.

La derrota ante el Arsenal marcó la tercera caída consecutiva del Inter en esta fase y provocó que descendieran a la novena posición, alejándolos de los puestos de privilegio. En el ámbito de los equipos ingleses, el Tottenham ascendió al cuarto lugar tras vencer 2-0 al Borussia Dortmund. El defensor Cristian Romero anotó el primer gol al minuto 15, y después de la expulsión de Daniel Svensson por una falta sobre Wilson Odobert en el minuto 24, Dominic Solanke aumentó la ventaja del Tottenham poco antes del descanso. Esta victoria brindó oxígeno al entrenador Thomas Frank, cuya continuidad había estado en duda, reportó Europa Press.

Entre otros resultados, el Olympiacos se mantuvo en la lucha por los Playoffs con una victoria por 2-0 frente al Bayer Leverkusen, gracias a los goles de Costinha y Mehdi Taremi. Por su parte, el Brujas sumó un triunfo como visitante ante el colista Kairat Almaty por 1-4, de acuerdo con la información descrita por Europa Press.

Finalmente, el partido entre el Copenhague y el Nápoles terminó empatado 1-1. El equipo danés jugó con un hombre menos desde el minuto 35, situación que no impidió que lograran mantener el resultado y continuar en la zona que otorga acceso a la ronda previa a octavos de final, según relató Europa Press. De este modo, la séptima jornada de la fase de liga presentó una serie de sorpresas y movimientos importantes en la clasificación de la Liga de Campeones 2025-26.