Crónica del Real Madrid - Atlético de Madrid: 3-1

El Real Madrid se convirtió en el primer finalista de la Supercopa de España Iberdrola tras imponerse este martes en la primera semifinal al Atlético de Madrid por 3-1, en un derbi demasiado desigualado desde el principio donde el equipo madridista castigó los errores rojbilancos sobre el césped del Skyfi Castalia.

A los 20 minutos, el primer partido del primer título oficial de la temporada estaba prácticamente finiquitado con los tres goles madridistas, dos de ellos tras fallos rivales que le facilitaron el trabajo. A partir de ahí, las colchoneras no dejaron de intentarlo en busca de ponerle emoción, pero evidenciaron que no están en su mejor momento de confianza y acierto y encadenaron su décimo partido entre todas las competiciones sin ganar.

Con la lluvia azotando Castalia, el Atlético pagó cara su mala puesta en escena y dos errores le condenaron ya a ir a remolque desde muy temprano, una mochila muy pesada para un equipo que no atraviesa su mejor momento de resultados y al que luego le faltó algo más de acierto en el área rival. Un triunfo que ayudó a las merengues a ajustar cuentas con su vecino tras la final perdida de Copa en 2023, la eliminación copera del año siguiente o la derrota liguera de este año.

El conjunto madridista, sin su técnico Pau Quesada en el banquillo por motivos personales, se adelantó pronto gracias a un error colchonero en la salida de balón. María Méndez apretó a Synne Jensen y la noruega perdió la pelota, entregándosela a Athenea del Castillo muy cerca del área de Lola Gallardo. La de Solares aprovechó que la dejaron maniobrar para batir a la portera andaluza.

El equipo que dirige Víctor Martín quedó algo 'tocado' y aunque Misa Rodríguez metió una buena mano poco después a un disparo de Vilde Boe Risa, vio cómo se le escapaba la final demasiado pronto. Otro error con el balón, en un pase de Alexia Fernández que no encontró a Silvia Lloris, permitió a Caroline Weir hacer el 2-0 al cuarto de hora ante la desesperada salida de Gallardo. La guardameta rojiblanca tampoco pudo detener poco después el disparo de Linda Caicedo, cuyas cabalgadas provocaban muchos problemas a un rival un tanto partido.

A partir de ahí, el Real Madrid aflojó y prefirió esperar más su oportunidad en la transiciones, siempre con la amenaza de la eléctrica colombiana, muy cómoda en la mediapunta. El Atlético se fue rehaciendo y se hizo con el mando del choque y recuperar antes del descanso parte de sus opciones, con Luany y Amaiur Sarriegi como principales amenazas de un equipo que echaba algo de menos más participación de Fiamma Benítez.

EL ATLÉTICO Y CAICEDO NO DEJAN DE INTENTARLO

El equipo madridista tuvo otras dos buenas opciones al contragolpe antes del descanso por medio de Alba Redondo y, tras una gran acción individual, Del Castillo, mientras que Sarriegi no pudo sacar partido a varios centros laterales y Fiamma tuvo la mejor de las suyas, pero disparó demasiado cruzado.

Víctor Martín buscó algo más de contundencia en el medio para la segunda mitad adelantando a Lloris por la sustituida Julia Bartel, mientras que Naomie Feller entró por una Weir que llegaba justa a esta semifinal. El Real Madrid continuó jugando con la ventaja en el marcador, una relajación que provocó que Misa Rodríguez apareciese con buenas acciones ante Boe Risa y Sarriegi.

La respuesta madridista vino por medio de Caicedo, ahora escorada a la izquierda y siempre un peligro cuando cogía la pelota y que gozó de dos buenas opciones que evitaron el palo y Gallardo. El Atlético continuó insistiendo y al final encontró el premio con el tanto de Luany para alimentar su fe pensando en la hazaña de 2023 en Butarque,

El Real Madrid no se inquietó demasiado por el 3-1 y siguió confiándolo todo a las demoledoras cabalgadas de Caicedo, todo un tormento para la defensa colchonera. Shei García estrelló un balón en el palo en otra acción de la colombiana y el 'FVS' no apoyó una reclamación de un posible penalti sobre Luany que podría haber puesto mucha emoción a los minutos finales. El equipo madridista espera al ganador del FC Barcelona-Athletic Club de este miércoles.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 3 - ATLÉTICO DE MADRID, 0 (3-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Méndez, Lakrar, Holmgaard (Yasmin, min.68); Angeldahl, Däbritz (Toletti, min.83); Weir (Feller, min.46), Caicedo, Del Castillo (García, min.68); y Redondo (Dorado, min.60).

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Fernández, Lauren, Lloris (Guijarro, min.92), Medina; Boe Risa, Bartel (Menayo, min.46); Luany, Fiamma, Jensen; y Sarriegi (Chinchilla, min.82).

--GOLES.

1-0, minuto 6. Del Castillo.

2-0, minuto 15. Weir.

3-0, minuto 19. Caicedo.

3-1, minuto 72. Luany.

--ÁRBITRA: Paola Cebollada (C.Aragonés). Amonestó a Feller (min.57), Däbritz (min.64), por el Real Madrid, y a Medina (min.85), por el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Skyfi Castalia.