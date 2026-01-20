Campaña busca promover la inclusión de personas con síndrome de Down en México

Ciudad de México, 20 ene (EFE).- Organizaciones civiles presentaron este martes la campaña ‘Tienes un corazón de oro’ que busca visibilizar el síndrome de Down y fomentar una cultura de inclusión para esta condición que afecta a uno de cada 1.000 recién nacidos a nivel mundial.

En una conferencia de prensa, Iris Ascensión, integrante del equipo de vinculación y procuración de la Fundación John Langdon Down, precisó que esta campaña busca generar empatizar y derribar estigmas en torno al Síndrome de Down.

“Los pequeños gestos, cuando se suman, pueden generar cambios reales en la vida de las personas con síndrome de Down y sus familias”, afirmó.

Detalló que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el síndrome de Down afecta a aproximadamente uno de cada 1.000 recién nacidos, lo que plantea el reto de garantizar acceso a salud, educación e inclusión para que las personas con esta condición puedan desarrollar una vida plena y participar activamente en la sociedad.

El organismo internacional advierte que la calidad de vida de las personas con síndrome de Down puede mejorar de manera significativa cuando existen sistemas de apoyo adecuados, que incluyan atención médica oportuna, programas de intervención temprana y educación inclusiva, así como acompañamiento a las familias.

Ante ello, la Fundación John Langdon Down señaló que la inclusión no puede depender únicamente de la atención médica o de las políticas públicas, sino también del involucramiento de la comunidad.

“Muchas veces la exclusión nace de la falta de información. Cuando se abren espacios para conocer la causa, la gente se sensibiliza y se involucra”, apuntó Ascensión.

La Fundación John Langdon Down A.C. nació hace 54 años por iniciativa de Silvia G. Escamilla, luego de que su primer hijo fuera diagnosticado con el síndrome de Down, en un contexto donde existían pocas opciones de atención especializada.

Desde entonces, la institución trabaja en la atención integral de los 1.500 pacientes que atiende anualmente y de sus familias, principalmente de escasos recursos, a través de servicios médicos, psicológicos y educativos, desde la primera infancia hasta la vida adulta, con un enfoque centrado en la dignidad, la autonomía y los derechos humanos.

Entre sus acciones destacan programas de inclusión social y laboral, así como proyectos productivos y culturales, como talleres de gastronomía y arte, que buscan fortalecer la participación de las personas con síndrome de Down, “una forma en la que también nosotros podemos empezar a hacer que toda la sociedad se involucre con ellos”, resaltó Ascensión.

En el marco de sus labores, la fundación anunció una alianza con BPT Group, consorcio de restaurantes que integra a Boston’s Pizza, para impulsar la campaña ‘Tienes un corazón de oro’, que se llevará a cabo del 19 de enero al 15 de febrero en distintas sucursales.

La iniciativa contempla la venta de corazones de papel, con un donativo de 25 pesos (1,42 dólares) cada uno, así como la comercialización de pizzas en forma de corazón, de las cuales también se destinará un donativo por unidad a la fundación.

Representantes del grupo informaron que la meta es superar los 500.000 pesos (28.400 dólares) que recaudaron el año pasado, los cuales destinaron a otras causas sociales. EFE