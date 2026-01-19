Embajador dominicano sobre J. Iglesias: "Corresponde a canales establecidos por ley y jurisdicciones correspondientes"

Al intervenir ante los medios durante la apertura de una exposición en Madrid, Tony Raful, embajador de República Dominicana en España, declaró que las trayectorias personales o situaciones privadas de figuras reconocidas como Julio Iglesias no competen al ámbito diplomático, puntualizando que la función oficial que desempeña se limita a asuntos institucionales. Así introdujo su postura frente al caso en el que se investiga a Iglesias por supuestas agresiones sexuales, remitiendo el asunto a las autoridades jurídicas correspondientes. Según consignó Europa Press, el representante diplomático subrayó que cualquier cuestión relacionada con este proceso debe transitar por los canales y jurisdicciones legales establecidos, evitando pronunciarse sobre los detalles del caso.

Durante la inauguración de la exposición "Cigua Palmera: Cartografía del vuelo" de Yubo Fernández en Madrid, Raful dejó claro que no corresponde a su cargo intervenir ni emitir opiniones sobre incidentes de carácter personal vinculados a celebridades, incluidos hechos que afectan a artistas reconocidos internacionalmente. El embajador insistió en que la vida privada y las posibles tragedias o controversias que enfrentan artistas como Julio Iglesias quedan fuera de su criterio y de su función como cabeza de la diplomacia dominicana en España. Recalcó que los procedimientos judiciales tienen sus propios canales y autoridades que deben gestionarlos conforme a lo dispuesto por la ley.

Europa Press reportó que el abogado de Julio Iglesias presentó una solicitud ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para archivar la investigación abierta por las denuncias de presuntas agresiones sexuales formuladas por dos exempleadas del servicio doméstico del cantante, argumentando que los hechos bajo investigación habrían ocurrido en el Caribe y, por tanto, no estarían bajo la jurisdicción de los tribunales españoles. Esta petición buscó el cierre del expediente en territorio español, apelando a la ausencia de alcance legal de la justicia nacional sobre los hechos atribuidos a Iglesias.

Pese a este requerimiento de la defensa, el medio Europa Press informó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió rechazar que Julio Iglesias pueda personarse formalmente en las actuales diligencias de investigación, al considerar que el proceso se encuentra aún en una fase preprocesal. De acuerdo con fuentes citadas por este medio, mientras no se avance en la investigación preliminar, no resulta procedente que el artista asuma el papel de parte dentro del procedimiento judicial en España.

En su declaración a la prensa, Tony Raful también respondió sobre la relación entre los artistas españoles y el público dominicano. Tal como detalló Europa Press, el embajador afirmó: “Todos los artistas españoles que se han destacado en República Dominicana y que se han proyectado en un momento determinado tienen su público y tienen su forma de ser admirado y de ser querido”. Con esta afirmación, el funcionario subrayó la valoración cultural y el impacto que diversas figuras del arte español han alcanzado en el país caribeño.

El caso contra Julio Iglesias ha atraído interés por las implicaciones legales del alcance internacional de las jurisdicciones involucradas. Europa Press explicó que la investigación sobre Iglesias parte de denuncias de presuntas agresiones sexuales que habrían tenido lugar fuera del territorio español, lo que genera un debate sobre la competencia de los tribunales y la posible colaboración entre sistemas judiciales. Según detalló el medio, la defensa del cantante sostiene que tal circunstancia debe conducir al cierre de la causa en España, postura no acogida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en esta etapa inicial del proceso.

La postura del embajador Raful, de acuerdo a lo reportado por Europa Press, enfatizó tanto la neutralidad institucional frente a procesos judiciales personales de ciudadanos destacados como la relevancia de respetar los procedimientos y marcos legales establecidos. La declaración oficial se produjo en el contexto de un evento cultural, evitando que la representación diplomática se involucre en valoraciones o posturas sobre hechos ajenos a sus funciones.