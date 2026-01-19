El comité de Santa Bárbara en Trubia ve "incomprensible" quedar fuera del "mayor proceso inversor" de Defensa

El comité de empresa de la fábrica de armas de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Oviedo) ha manifestado este lunes que no puede comprender y, "menos aún compartir", que tanto la compañía como la planta se queden "fuera" del "mayor proceso inversor" del Ministerio de Defensa para el Ejército de Tierra de las últimas décadas.

"Es incomprensible que se considere ajenos a la industria española a los cientos de personas que trabajan en nuestra fábrica, tanto al personal de Santa Bárbara, como a las personas de las diferentes empresas auxiliares que realizan aquí su trabajo", ha lamentado el comité de empresa a través de un comunicado.

En esa línea, la representación de los trabajadores insiste en que "no se puede entender, bajo prisma alguno, que se les deje fuera de programas para los cuales tienen los conocimientos y la experiencia, además de las instalaciones y los medios técnicos necesarios para llevarlos a cabo".

Asimismo, añade que es "más incomprensible" aún tratándose de una fábrica que pertenece al Ministerio de Defensa.

Los sindicatos también apuntan que si en España existe una fábrica con "conocimientos, historia y capacidad en materia de artillería, esa es la fábrica de armas de Trubia".

"Basta con ver las capacidades del Ejército de Tierra, con el que tan estrechamente hemos trabajado continuamente a lo largo del tiempo", ha añadido el comité de empresa.

En la fábrica de armas Trubia trabajan en la actualidad alrededor de 900 personas, tanto de Santa Bárbara como de las diferentes empresas auxiliares que prestan allí sus servicios.

"Desde el comité de empresa de Trubia no podemos asumir que todos estos puestos de trabajo puedan llegar a verse amenazados por la indiferencia a la que estamos siendo sometidos de manera persistente", añade el comunicado.

Las quejas del comité de empresa de la fábrica de Trubia --instalaciones que Indra intentó adquirir-- se producen en un contexto en el que Santa Bárbara ha recurrido ante el Tribunal Supremo la concesión de 3.000 millones de euros en préstamos al 0% a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano para el desarrollo de los dos principales programas de artillería en el marco de la modernización militar nacional.

De hecho, la compañía también recurrirá la adjudicación de esos dos contratos de artillería por un importe de 7.240 millones de euros y esta misma semana iniciará el proceso administrativo.

En este contexto, el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, ha afirmado este lunes que Indra y Escribano no tienen en la actualidad las capacidades necesarias para desarrollar estos contratos.

El directivo ha señalado asimismo que, a pesar de que Santa Bárbara no haya sido ni tan siquiera invitada a participar en los contratos de artillería y que esta situación genere un daño a la fábrica de Trubia, también ha afirmado que los empleados deben estar tranquilos dado que hay carga de trabajo para la planta, al menos en el corto plazo, debido a los contratos internacionales.