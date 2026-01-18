Se acerca el fin del mandato presidencial colegiado en Haití y no hay acuerdos a la vista

Puerto Príncipe, 18 (EFE).- La incertidumbre ronda a quienes tienen las riendas de Haití, ya que el 7 de febrero próximo vence el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), lo que podría sumir al país en un vacío institucional que agravaría aún más la crisis sociopolítica y económica que azota el país.

Esta incertidumbre surge en un contexto en el que los actores haitianos siguen sin ponerse de acuerdo sobre una propuesta única que defina de qué manera seguir gobernando el país.

Haití se encamina hacia un tercer capítulo de la transición, que comenzó tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021.

El Gobierno del ex primer ministro Ariel Henry dirigió al país durante unos 33 meses, seguido de otros 18 meses del CPT, compuesto por nueve miembros, así como por el ex primer ministro Gary Conille y el actual, Alix Didier Fils-Aimé.

Según las cláusulas de un acuerdo nacional firmado el 3 de abril de 2024, el CPT, investido el 25 de abril del mismo año, tenía como misión restablecer la seguridad en los territorios en poder de las bandas armadas, organizar elecciones generales inclusivas, honestas y democráticas, celebrar un referéndum sobre un proyecto de Constitución y favorecer la reanudación de las actividades económicas.

Hay dos opciones para resolver la situación, dijo en una entrevista con EFE el profesor universitario Pierre Antoine Louis.

Planteó que, o bien los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil llegan a una enmienda sobre el Acuerdo, o que la Comunidad del Caribe (Caricom) asuma la dirección del país.

"Hay que evitar la intervención extranjera a toda costa, dando muestras de civismo, patriotismo y responsabilidad. Sería el comienzo de la recuperación de las responsabilidades de las élites para una gobernanza visionaria, competente y transparente de Haití", refirió el abogado.

Según el especialista, "mantener la actual fórmula colegiada es absolutamente negativa. Debe cesar, sea cual sea su forma. El CPT y el Gobierno de Fils-Aimé deben abandonar la escena".

Antoine Louis es de la opinión de que el presidente del Tribunal de Casación sea investido como presidente provisional, tal y como estipula la Constitución modificada de 1987.

Debido a la inestabilidad en materia de seguridad, política e institucional, no se han celebrado elecciones en Haití desde hace al menos 10 años.

Las autoridades del país han declarado 2026 año electoral. La primera vuelta de las elecciones legislativas y presidenciales está prevista para el 30 de agosto venidero, mientras que una eventual segunda vuelta se celebraría el 6 de diciembre.

Las condiciones de seguridad distan mucho de ser las adecuadas, ya que la región metropolitana de Puerto Príncipe está controlada por las pandillas al menos en un 90 %, mientras que Artibonite, el segundo departamento en términos electorales, es dominado en un 50 % por las bandas.

Para el politólogo, un vacío institucional no es concebible. "Porque, de alguna manera, habrá una fórmula para sustituir al actual sistema de gobierno".

A principios de este enero, el presidente del CPT, Laurent Saint-Cyr, llamó al diálogo.

"Hago un llamamiento a todos los haitianos, estén donde estén. Superemos nuestras divisiones. Avancemos por el camino de la estabilidad. Elijamos Haití primero".

Para él, las elecciones son el medio para restablecer la legitimidad, la estabilidad y la confianza.

"El diálogo es una herramienta de responsabilidad. Es la mejor manera de evitar caer en el caos, sobre todo ahora que se acerca el 7 de febrero", agregó.

Para Saint-Cyr el momento exige "que dejemos de lado las distracciones y todo lo que pueda desestabilizar la transición. No podemos jugar con el tiempo. No podemos trastocar todos los avances ya logrados, en particular en lo que respecta a las elecciones".EFE