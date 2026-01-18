Agencias

Qatar reivindica su presencia en la Junta Ejecutiva de Paz para Gaza frente a las críticas de Israel

El Gobierno de Qatar ha publicado este domingo un comunicado en el que reividica la presencia de su ministro Alí al Thawadi en la Junta Ejecutiva de Paz para Gaza después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresara públicamente el sábado su disconformidad con el anuncio y con la composición de la misma.

Después de que Netanyahu denunciara, en un poco habitual reproche público a EEUU, que Israel no había sido informado de la composición de esta "junta ejecutiva", medios israelíes han informado de que se mostró especialmente consternado por la presencia del ministro qatarí en la junta y por la del ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, representante de un país extremadamente crítico con la ofensiva israelí en Gaza.

Esta junta ejecutiva depende de la Junta para la Paz diseñada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se encargará de gestionar una realidad de posguerra en Gaza junto a la Comisión Nacional para la Administración de Gaza, un grupo de "tecnócratas" palestinos no afiliados ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina.

En su comunicado de este domingo, el Ministerio de Exteriores de Qatar defiende la figura de Al Thawadi, ministro de la Oficina del Primer Ministro para Asuntos Estratégicos, como "una figura clave y un facilitador eficaz en los esfuerzos de mediación de Qatar, participando en un diálogo sostenido con Israel, Hamás y sus socios".

"Estos esfuerzos han contribuido a lograr la liberación de varios rehenes retenidos por Hamás, a negociar la entrada de la tan necesaria asistencia humanitaria para los palestinos y a alcanzar acuerdos de alto el fuego", añade el comunicado, "y desempeñado un papel central en la contribución de Qatar al plan de 20 puntos del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra".

"Con este nombramiento, Su Excelencia el señor Al Thawadi seguirá apoyando, en nombre del Estado de Qatar, los esfuerzos de paz en curso a través de la Junta Ejecutiva de Gaza y otras iniciativas internacionales", concluye la nota.

"GAZA ES NUESTRO SHOW"

El enfado de Netanyahu, que ha convocado para las próximas horas una reunión de su gabinete de guerra para estudiar lo ocurrido, no ha tenido efecto alguno en los negociadores estadounidenses, según fuentes del portal Axios. "Gaza es nuestro show, no el suyo", ha zanjado un alto responsable estadounidense bajo condición de anonimato.

"Si quiere que negociemos con Gaza, tendrá que ser a nuestra manera. Que se centre en Irán y que nosotros nos ocuparemos de Gaza. No vamos a discutir con él. No puede hacer nada contra nosotros", ha añadido la fuente estadounidense antes de señalar que "en realidad le estamos haciendo un favor, porque si esto fracasa podrá decir que ya nos avisó", ha indicado la fuente. "Porque ya sabemos de antemano que, si tiene éxito, se atribuirá el mérito", ha apostillado.

