Las iglesias católica, oriental y ortodoxa de Jerusalén critican el carácter "dañino" del sionismo cristiano

Los patriarcas y máximos responsables de las iglesias cristianas católica, oriental y ortodoxa en Jerusalén han advertido en un comunicado conjunto del carácter "dañino" de "ideologías" como el sionismo cristiano que "engañan a la población, fomentan la confusión y afectan a la unidad de nuestro rebaño".

"Estos planteamientos han encontrado eco en ciertos actores políticos de Israel y de fuera para impulsar una política que podría hacer daño a la presencia cristiana en Tierra Santa y en todo Oriente Próximo", han apuntado los dirigentes religiosos.

Denuncian así que los dirigentes sionistas cristianos "han sido recibidos oficialmente tanto a nivel local como internacional" pese a que "solo hay unos representantes de las iglesias y de sus rebaños en asuntos relativos a la religiosidad, comunidad y vida pastoral cristiana en Tierra Santa". "Estas acciones suponen una injerencia en la vida interna de las iglesias", denuncian los dirigentes cristianos de Jerusalén en su comunicado conjunto por el portal Palestine News Network y el diario israelí 'Times of Israel'.

Los líderes cristianos no mencionan ningún ejemplo concreto, pero un informe reciente del Consejo de Patriarcas y Jefes de las Iglesias de Jerusalén denunciaba "amenazas al patrimonio cristiano, en particular en Jerusalén, la Cisjordania ocupada y en Gaza", así como "impuestos injustificados".

El informe pedía "proteger a las comunidades cristianas y sus lugares de oración en Cisjordania, donde los ataques de los colonos se producen cada vez más a menudo contra nuestras iglesias, nuestra gente y nuestras propiedades".

Los dirigentes cristianos en Palestina e Israel han manifestado su preocupación por las confiscaciones de tierras, los nuevos asentamientos judíos y la presión sobre propiedades de la iglesia que están afectando a la que se considera comunidad cristiana más antigua del mundo.

Este empuje sionista está apoyado por el Gobierno de Israel del primer ministro Benjamin Netanyahu, pero también por cristianos evangélicos residentes en Estados Unidos que colaboran económicamente con Israel basándose en creencias como el "evangelio de la prosperidad" que afirma que el apoyo a Israel conlleva recompensas personales y económicas.

El pasado miércoles el Comité Superior Presidencial de Asuntos de la Iglesia en Palestina denunció que las autoridades israelíes no permiten a los profesores de religión cristiana de Cisjordania entrar en Jerusalén para dar clase, lo que, según denuncian, supone un ataque directo a la educación cristiana. Las restricciones están diseñadas para "agotar a profesores y estudiantes", "debilitar la vida comunitaria" y "estrechar el control israelí sobre Jerusalén a expensas de su población indígena".