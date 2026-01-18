Illa sigue "en buen estado" a falta de más pruebas tras una indisposición haciendo deporte

Fuentes del gobierno catalán informaron que Salvador Illa permanecerá bajo observación médica durante las próximas horas, mientras se esperan los resultados de estudios adicionales para determinar la posible afectación muscular que derivó de un episodio de indisposición física. Según consignó Europa Press, la Presidencia de la Generalitat detalló que Illa experimentó malestar el sábado por la mañana cuando practicaba deporte y, tras recibir atención, los profesionales médicos recomendaron el seguimiento.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, el mandatario catalán se mantiene en buen estado de salud hasta el momento, aunque se ha optado por suspender toda su agenda oficial mientras se completa la evaluación clínica. Entre las actividades anuladas se encuentra su participación prevista en la Media Maratón de Granollers (Barcelona), que debía realizarse el domingo, y otros compromisos institucionales agendados para estos días.

La Presidencia comunicó a Europa Press que Salvador Illa será sometido a nuevos exámenes médicos durante el domingo, con el objetivo de descartar complicaciones o determinar la existencia de daños musculares tras el incidente deportivo. Los voceros oficiales indicaron que cualquier actualización sobre su estado y la eventual reanudación de sus actividades públicas dependerá de los resultados de estas pruebas adicionales, sin fijar por ahora plazos para su regreso a la actividad.

Según informó Europa Press, la indisposición física de Illa se produjo en el marco de una rutina deportiva que el presidente suele incorporar en sus fines de semana y derivó en la interrupción inmediata tanto de la práctica atlética como de los siguientes compromisos. La decisión de cancelar la presencia en la Media Maratón de Granollers fue adoptada por el equipo presidencial en coordinación con el personal sanitario que lo atiende, con el objetivo de evitar riesgos y priorizar su recuperación.

El medio Europa Press precisó que fuentes de la Generalitat insisten en que, a pesar del incidente, Illa continúa estable, aunque la prudencia aconseja completar el proceso de revisión antes de retomar la agenda pública. Hasta no disponer de diagnóstico definitivo ni descartar afectaciones de mayor gravedad, la Presidencia ha declinado informar sobre fechas tentativas para la reincorporación del dirigente a la vida institucional.

Por decisión de las autoridades de la Generalitat, permanece activa una línea de comunicación directa con los profesionales que supervisan la salud de Illa para evaluar de forma permanente su evolución y adaptar las medidas y recomendaciones necesarias. Tal como señala Europa Press, la suspensión de actividades afecta tanto compromisos públicos como privados inicialmente previstos para los días inmediatos.

El equipo de comunicación de Presidencia ha reiterado, según reportes de Europa Press, que nuevas informaciones se trasladarán a los medios en cuanto exista parte médico actualizado, a fin de asegurar la transparencia respecto a la situación del jefe del ejecutivo catalán. Por el momento, se mantiene el compás de espera a la conclusión del estudio médico para determinar el alcance del episodio experimentado por Illa durante su práctica deportiva.