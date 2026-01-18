Agencias

El 112 recibe 536 llamadas en Catalunya hasta el mediodía de este domingo por la lluvia y la nieve

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 536 llamadas en Catalunya hasta el mediodía de este domingo a causa del episodio de lluvia y nieve.

Según ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press la comarca que ha registrado más llamadas ha sido el Vallès Occidental (Barcelona) con 59, seguida de el Tarragonès (Tarragona) con 36 y la Noguera (Lleida) con 31, mientras que Sant Cugat del Vallès (Bracelona) ha sido el municipio desde donde se han realizado más llamadas con 24.

Por su parte, Bombers de la Generalitat ha informado vía 'X' que hasta las 12 horas de este domingo han atendido 268 avisos, la mayoría por árboles caídos y desprendimiento de tierras y, además, en Badalona ha cedido el tejado de una terraza de un restaurante del paseo marítimo, por lo que se han desplazado cuatro dotaciones, aunque no ha habido ningún herido.

La mayor parte de los avisos han sido de la Región de Emergencias de Lleida con 82, seguido de la de Tarragona (60), la Norte (48) y la Sur (46).

CARRETERAS

Debido a la nieve permanece cortada este domingo la carretera BV-4024 en su paso por el Coll de Pal (Barcelona).

Además, es obligatorio el uso de cadenas en cinco carreteras: la BV-4243 en el tramo de Castellar del Riu hasta Rassos de Peguera (Barcelona); la C-462 entre Coma i la Pedra y Tuixén (Lleida); la C-563 entre Josa i Tuixén y Gósol (Lleida); la GI-400 en Alp (Girona) y la L-500 en la Vall de Boí (Lleida).

