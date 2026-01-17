Peña afirmó que acuerdo UE-Mercosur demuestra que el diálogo es el "único camino"

Asunción, 17 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este sábado que la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a punto de rubricarse en Asunción, demuestra que el diálogo, la fraternidad y la integración son "el camino" y que este es un paso que deja atrás "las tinieblas del unilateralismo".

"Bienvenidos sean entonces a esta cuna de la integración para presenciar un hecho sin duda histórico, la firma de un acuerdo que demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino", dijo Peña en su discurso como anfitrión de la ceremonia de firma, al ejercer su país la presidencia semestral del Mercosur, integrado por Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

El líder paraguayo afirmó que, tras más de 25 años de negociaciones, ambos bloques lograron "superar las enormes dificultades".

Sin embargo, aseguró, pudieron "ser pragmáticos, flexibles y trascender las diferencias coyunturales y los intereses mezquinos" hasta lograr un acuerdo con "equilibrio".

Igualmente, destacó que en un escenario global marcado por "tensiones" la firma del acuerdo "envía una señal clara en favor del comercio internacional como factor de cooperación y de crecimiento".

"Con el lenguaje común del diálogo hemos alcanzado un entendimiento que ha dejado atrás las tiniebla primigenias de los unilateralismos y las desconfianzas", resaltó.

La ceremonia de este sábado sigue a la adopción el 9 de enero por parte del Consejo de la UE, la institución en la que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, de dos decisiones que autorizan la firma del acuerdo de asociación UE-Mercosur y del acuerdo comercial provisional entre ambas partes.

Una vez que se firme el acuerdo quedará todavía pendiente para su entrada en vigor la ratificación parlamentaria del Parlamento Europeo y de los Legislativos de cada país miembro del Mercosur.

La firma pone fin a años de negociaciones entre el bloque suramericano y la UE, y permitirá crear una de las mayores zonas de libre comercio del planeta, con 720 millones de personas y un peso económico de unos 22 billones de dólares (19 billones de euros).EFE

