España insiste en respeto al "orden internacional" e integridad territorial de Groenlandia

Huelva (España), 17 ene (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, insistió este sábado en defender "el respeto al orden internacional, a la integridad territorial de todas las partes del mundo", en referencia a Groenlandia y a las intenciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la isla ártica.

Montero indicó, sobre el envío de tropas españolas que se unan a las de otros países europeos para apoyar a Dinamarca, que "no hay novedad al respecto" y, en declaraciones a los medios, subrayó que cuando el Gobierno tomé una decisión "evidentemente" se hará pública.

"España (...) está monitorizando la situación, está dialogando y en coordinación con el resto de países europeos", recalcó la vicepresidenta y ministra de Hacienda.

Montero insistió en mostrar "desde el Gobierno de España nuestros respetos al orden internacional, a la integridad territorial de todas las partes del mundo y en esa línea continuamos".

Varios países europeos como Francia, Alemania, Reino Unido o Suecia, entre otros, enviaron esta semana pequeños contingentes militares a Groenlandia para misiones de reconocimiento y preparación de posibles ejercicios militares.

Estos despliegues se producen tras las críticas de Estados Unidos a Dinamarca por una supuesta negligencia en la defensa de Groenlandia y la intención de Trump de tomar el control de la isla -que ha llegado a decir que lo hará "por las buenas o por las malas"-, alegando motivos de seguridad estratégica para su país. EFE

lra/fs/ess/ime

(Foto) (Vídeo)