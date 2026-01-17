El líder opositor ugandés Bobi Wine confirma que escapó de una redada en su casa anoche

Nairobi, 17 ene (EFE).- El cantante y líder opositor ugandés Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, confirmó este sábado que logró huir anoche cuando el Ejército y la Policía asaltaron su residencia, un día después de las elecciones electorales del jueves y a la espera de que se publiquen los resultados esta tarde.

"La pasada noche fue muy difícil en nuestra casa de Magere (un barrio a las afueras de la capital, Kampala). El Ejército y la Policía nos hicieron una redada. Cortaron la electricidad y algunas de nuestras cámaras de CCTV. Había helicópteros sobrevolando la zona", detalló el político en un comunicado en la red social X, pese al bloqueo de internet impuesto por las autoridades desde el pasado martes.

"Quiero confirmar que logré escapar de ellos. Actualmente, no estoy en casa, pero mi esposa y otros miembros de mi familia permanecen bajo arresto domiciliario. Sé que estos criminales me están buscando por todas partes y estoy haciendo todo lo posible por mantenerme a salvo", añadió.

Wine, de 43 años, confirmó así lo dicho horas antes por su hijo mayor, Solomon Kampala Kyagulanyi, quien afirmó en X desde fuera de Uganda que su padre logró escapar durante la redada.

El partido de Wine, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP, en inglés), denunció a última hora que un helicóptero militar se llevó a Wine a la fuerza de su casa "a un destino desconocido (...), cortaron deliberadamente el suministro eléctrico" y agredieron "violentamente" a los guardias de seguridad del político.

"Condenamos el asesinato de numerosos ciudadanos que hasta ahora han intentado manifestarse pacíficamente contra la violencia perpetrada a plena luz del día. El pueblo de Uganda tiene derecho a protestar en defensa de su derecho soberano a determinar un gobierno de su elección y a no sufrir el tipo de criminalidad que estamos presenciando", subrayó Wine en su comunicado.

Tanto la Policía como las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) negaron los hechos este sábado.

En declaraciones a EFE, el portavoz del Ejército, Chris Magezi, consideró estas acusaciones "absurdas" y "falsas" y aseguró que "están diseñadas para incitar a los seguidores de Bobi Wine a salir a las calles y provocar disturbios".

En la misma línea, el portavoz de la Policía, Kituuma Rusoke, las tildó de "engañosas e infundadas" en una rueda de prensa en Kampala y afirmó que solo "pretenden retratar a las agencias de seguridad de Uganda como brutales", al aseverar que Wine se encuentra en su domicilio.

El agente también hizo referencia al incidente sucedido en el distrito de Butambala (centro), en el centro del país, la noche del jueves, donde Wine denunció que las UPDF mataron a diez seguidores de su partido, en la casa de uno de sus diputados.

"Hay varias personas que detuvimos en Butambala por atacar la comisaría y el centro de recuento de votos e intentar detener el proceso (...) Lamentablemente, se registraron algunas víctimas mortales", señaló Rusoke.

La cifra de muertos en ese incidente fue elevada a 18 por el Grupo de Solidaridad Panafricana, una coalición de más de setenta ONG africanas, que cifraron este viernes el número total de muertos en la jornada electoral (incluyendo los 18) en alrededor de cincuenta, unos datos que EFE no pudo verificar de manera independiente.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en una jornada marcada por los retrasos causados por problemas técnicos, el bloqueo temporal de internet y las acusaciones de fraude electoral "masivo" por parte de Wine, que busca desbancar al presidente del país, Yoweri Museveni, de 81 años.

Museveni, en el poder desde 1986 y que busca un séptimo mandato en los comicios, mantiene una amplia ventaja, según los últimos resultados parciales publicados este sábado por la Comisión Electoral, que le otorgan unos 7,6 millones de sufragios (71,88 %) con cerca del 94 % del escrutinio completado.

En segundo lugar, figura Wine, quien se adjudica unos 2,6 millones de votos (24,26 %), si bien ha rechazado los resultados. EFE