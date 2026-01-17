Ausencias de algunos nietos de la Reina Sofía en el responso por Irene de Grecia

Los hijos de doña Elena y doña Cristina, junto con Alexia de Grecia, acompañaron a la reina Sofía en la ceremonia de despedida para la princesa Irene de Grecia, celebrada en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid. La gravedad de la situación personal de la reina tras la pérdida de su hermana quedó reflejada en la convocatoria familiar, según informó el medio responsable del texto proporcionado.

Doña Sofía afrontó la pérdida de su hermana habiendo interrumpido su agenda pública desde el inicio de la semana, y el apoyo de su familia se hizo visible durante el responso. Las infantas Elena y Cristina se trasladaron juntas, en el mismo vehículo, acompañadas por Alexia de Grecia y cuatro de sus hijos: Victoria Federica, Miguel, Pablo e Irene Urdangarin, detalló el medio. La familia mostró unidad en torno a la reina Sofía, quien atraviesa uno de los momentos más delicados tras la muerte de Irene de Grecia, histórica figura de la realeza helena y tía de los nietos de Sofía.

No acudieron a la ceremonia Froilán, hijo de doña Elena, ni Juan Valentín Urdangarin, hijo mayor de doña Cristina. El primero se encuentra residiendo en Abu Dabi, lo que dificultó su desplazamiento a Madrid, mientras que el segundo permanece fuera de España, explicaron fuentes citadas por el medio. La ausencia que adquirió mayor notoriedad fue la del rey emérito Juan Carlos I, quien por razones médicas no realizó el viaje a la capital española. Según consigna el medio, tampoco estará presente en el sepelio de la princesa Irene programado en Atenas el lunes siguiente.

El homenaje celebrado en Madrid forma parte de los eventos conmemorativos en memoria de la princesa Irene de Grecia, miembro destacado de la familia real griega y muy próxima a la reina Sofía. El vínculo entre ambas hermanas caracterizó gran parte de la vida personal de doña Sofía, quien ahora cuenta con la cercanía de sus descendientes en estos momentos.

Los asistentes, centrados en acompañar a la reina Sofía, representan distintos sectores de la familia real española y griega. La presencia conjunta de las infantas Elena y Cristina junto a Alexia de Grecia y sus hijos destaca la relevancia que la figura de la princesa Irene tenía entre sus allegados.

El medio responsable del texto precisó que la reina Sofía había pausado todas sus responsabilidades oficiales para estar junto a Irene de Grecia hasta el último momento. Este detalle subraya el apoyo brindado por el entorno familiar, que se mantuvo próximo a la madre y abuela en la ceremonia religiosa celebrada en la capital española.

El evento reunió a miembros de la familia real que evidenciaron la estrecha relación mantenida históricamente con la princesa Irene y la reina Sofía. La ausencia del rey emérito Juan Carlos I, justificada por su estado de salud, añade un matiz relevante al desarrollo de las conmemoraciones, dado que también se ha descartado su presencia en Atenas para el funeral.

Las despedidas y los actos previstos continúan en los próximos días con el funeral en Grecia, país de origen de la princesa Irene. De acuerdo con lo publicado por el medio, la familia real española ha mostrado su apoyo a la reina Sofía tanto en la ceremonia de Madrid como en los preparativos para el sepelio en Atenas, buscando mantener la unidad familiar en un momento marcado por el fallecimiento de una de sus integrantes más próximas.

La información publicada resalta la relevancia de la ceremonia como espacio de reunión para distintas generaciones de la familia real, así como la importancia simbólica del acompañamiento a la reina Sofía por parte de sus hijos, nietos y la princesa Alexia de Grecia. Las ausencias señaladas responden a compromisos internacionales y razones de salud, de acuerdo con lo consignado por las fuentes del medio.