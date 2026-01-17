Asencio: "Nos sentíamos en deuda con la afición"

Madrid, 17 ene (EFE).- Raúl Asencio, autor de uno de los dos tantos del Real Madrid en el triunfo ante el Levante (2-0), reconoció que "en Albacete pasó algo que no debía haber pasado", la eliminación del equipo blanco de la Copa del Rey, a la que reaccionó tras sentirse "en deuda con la afición".

"Era un día muy importante delante de nuestra afición. Todo el mundo quería dar la vuelta. En Albacete pasó algo que no debía haber pasado, nos sentíamos en deuda con la afición y el equipo ha dado buena imagen en la segunda parte. Es el camino a seguir", dijo.

Tras la mala primera parte de los jugadores del Real Madrid, silbados por su afición, el triunfo llegó en la segunda mitadf tras una charla que fue clave, según desveló Asencio.

"Hemos hablado en el vestuario, es importante hablar las cosas todos y escuchar la opinión del míster, los consejos que nos da y gracias a eso hemos encontrado una solución", añadió en Real Madrid Tv.

Por segundo partido consecutivo en el Santiago Bernabéu marcó Raúl Asencio para el Real Madrid. "Le estoy cogiendo el gusto", bromeó antes de agradecer el cariño del madridismo.

Su nombre y el de Gonzalo García, ambos canteranos, fueron los únicos coreados por la grada. "El calor de la afición lo noto en el día a día jugando en el Bernabéu y en la calle. Es muy importante paras mí y ojala sea así mucho tiempo", destacó.