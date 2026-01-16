Ultraderechista portugués cierra su campaña primero en los sondeos y reta a su rival

Lisboa, 16 ene (EFE).- El líder ultraderechista, André Ventura, candidato a las elecciones presidenciales en Portugal, celebró este viernes su principal acto de cierre de campaña en el centro de Lisboa al grito de "Ventura es primero el 18 de enero", en referencia a las encuestas que apuntan que será el más votado el domingo y que pasaría a una posible segunda vuelta con el exministro socialista António José Seguro.

"¡Vamos a echar al socialismo, vamos a ganar!", gritó Ventura desde su coche a los cientos de simpatizantes que lo acompañaron por el llamado 'descenso de Chiado', la tradicional caminata electoral con la que algunos aspirantes cierran sus campañas en el centro de Lisboa.

Eufórico y vestido de sport, Ventura recorrió los 700 metros que separan la Plaza de Luís de Camões de la del Municipio, pasando por Largo do Chiado.

En declaraciones a los periodistas, hizo un llamamiento al voto útil y lanzó un mensaje al Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), cuyo líder es el primer ministro Luís Montenegro, que ha apoyado en esta campaña a su antecesor al frente de esa formación, Luís Marques Mendes, y a Iniciativa Liberal (IL), que ha respaldado al eurodiputado João Contrim de Figueiredo.

"Si como los números indican, la segunda vuelta fuera entre André Ventura y António José Seguro, espero que el líder del PSD, el de Iniciativa Liberal y los de otros movimientos, con apoyos más conservadores y de la derecha, no sean un obstáculo para la victoria que impida que el socialismo regrese al Palácio de Belém" (sede de la Presidencia de la República portuguesa), dijo.

El último acto de campaña de Ventura será un mitin esta noche en el Instituto de Agronomía de Lisboa.

En total son once los aspirantes a la Presidencia, pero solo cinco tienen posibilidades, como indican los sondeos, que auguran que ningún candidato logrará los votos suficientes -más de la mitad- para proclamarse ganador el domingo, por lo que tendría que celebrarse una segunda ronda entre los dos con más apoyos, y que sería en un plazo máximo de 21 días desde la primera.

Aparte de Ventura, el otro gran favorito, el exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, segundo en intención de voto, pasó la mañana de este viernes en el norte del país, en Oporto y Vila Nova de Gaia, para trasladarse después a Caldas da Rainha, a unos 100 km de Lisboa y donde votará el domingo, y finalmente concluir el día con un acto en la capital a las 21.00 hora local (misma hora GMT).

Según el estudio del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público publicado el martes, aunque Ventura lograría vencer en una primera vuelta, sería derrotado por Seguro en la segunda.

La sorpresa en esa encuesta, el liberal Cotrim de Figueiredo, quien lograría ser el tercer candidato más votado, cerrará su campaña con una cena en Braga, en el norte.

Por su parte, Marques Mendes se encontrará con sus votantes este viernes a las 18.30 hora local (misma hora GMT), en la terminal fluvial de Rocha do Conde de Óbidos, y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, hará la clausura de su campaña con un acto en la céntrica Praça do Comercio, de la capital lusa. EFE

