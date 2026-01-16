Agencias

María Corina Machado afirma que Delcy Rodríguez está "cumpliendo órdenes" de Trump

Guardar

Washington, 16 ene (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no tiene ningún acuerdo con el líder estadounidense, Donald Trump, y se limita a cumplir sus "órdenes".

"Delcy está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo", expresó Machado en una rueda de prensa en Washington tras recordar que en las anteriores iniciativas de diálogo el chavismo siempre se había salido "con la suya". EFE

(foto)(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

República Dominicana toma el relevo de Panamá y asume la Presidencia Pro Tempore del SICA

Infobae

Ultraderechista portugués cierra su campaña primero en los sondeos y reta a su rival

Infobae

Presidente de Portugal dice que su sucesor se enfrentará a una realidad "más complicada"

Infobae

Kiev cerrará las escuelas dos semanas tras los ataques rusos contra el sistema energético

Infobae

EE.UU. acepta encargo de construir nueva base naval de Perú por 1.500 millones de dólares

Infobae