Agencias

Kiev cerrará las escuelas dos semanas tras los ataques rusos contra el sistema energético

Guardar

Berlín, 16 ene (EFE).- Los centros educativos de Kiev cerrarán a partir del próximo lunes durante dos semanas, en medio de las dificultades ocasionadas por los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania, anunció este viernes el alcalde de la capital, Vitali Klitschkó.

"A partir del 19 de enero, las escuelas de la capital tendrán vacaciones hasta el 1 de febrero", informó Klitschkó en Telegram, y explicó que este periodo no lectivo será a expensas de las vacaciones de primavera y verano.

"Nuestra prioridad es la seguridad de los niños y la preservación del proceso educativo incluso en condiciones difíciles", agregó.

Poco antes, el alcalde había señalado que un centenar de edificios de viviendas permanecen sin calefacción, de un total de 6.000 afectados tras los masivos ataques rusos masivos del pasado día 9.

La situación del suministro energético sigue siendo "muy difícil", reconoció, y agregó que la capital continúa viviendo al ritmo de las interrupciones planificadas de suministro, que sirven para repartir la electricidad disponible entre los consumidores.

El Consejo Municipal de Kiev también decidió este viernes limitar a partir del día de hoy el uso de electricidad en el alumbrado público.

Así, se apagará la iluminación con fines arquitectónicos, decorativos y publicitarios y se reducirá al 20 % la intensidad de las farolas o, donde esto no sea posible, se apagará el 50 % de los postes de alumbrado para reducir el consumo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

República Dominicana toma el relevo de Panamá y asume la Presidencia Pro Tempore del SICA

Infobae

Ultraderechista portugués cierra su campaña primero en los sondeos y reta a su rival

Infobae

Presidente de Portugal dice que su sucesor se enfrentará a una realidad "más complicada"

Infobae

EE.UU. acepta encargo de construir nueva base naval de Perú por 1.500 millones de dólares

Infobae

La Bolsa de Milán baja un 0,11 % tras las amenazas de Trump de nuevos aranceles

Infobae