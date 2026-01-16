Kiev cerrará las escuelas dos semanas tras los ataques rusos contra el sistema energético

Berlín, 16 ene (EFE).- Los centros educativos de Kiev cerrarán a partir del próximo lunes durante dos semanas, en medio de las dificultades ocasionadas por los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania, anunció este viernes el alcalde de la capital, Vitali Klitschkó.

"A partir del 19 de enero, las escuelas de la capital tendrán vacaciones hasta el 1 de febrero", informó Klitschkó en Telegram, y explicó que este periodo no lectivo será a expensas de las vacaciones de primavera y verano.

"Nuestra prioridad es la seguridad de los niños y la preservación del proceso educativo incluso en condiciones difíciles", agregó.

Poco antes, el alcalde había señalado que un centenar de edificios de viviendas permanecen sin calefacción, de un total de 6.000 afectados tras los masivos ataques rusos masivos del pasado día 9.

La situación del suministro energético sigue siendo "muy difícil", reconoció, y agregó que la capital continúa viviendo al ritmo de las interrupciones planificadas de suministro, que sirven para repartir la electricidad disponible entre los consumidores.

El Consejo Municipal de Kiev también decidió este viernes limitar a partir del día de hoy el uso de electricidad en el alumbrado público.

Así, se apagará la iluminación con fines arquitectónicos, decorativos y publicitarios y se reducirá al 20 % la intensidad de las farolas o, donde esto no sea posible, se apagará el 50 % de los postes de alumbrado para reducir el consumo. EFE