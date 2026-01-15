Victoria Federica, víctima de una broma pesada por parte de su ex Jorge Bárcenas ante miles de personas

Justo el día en el que Victoria Federica acaparaba la portada de la revista Semana con su nuevo novio, Jorge Navalpotro, con el que viajó a Dubai para asistir al 88 cumpleaños de su abuelo el Rey Juan Carlos confirmando que su relación está totalmente consolidada apenas un mes depués de salir a la luz pública, la hija de la infanta Elena se ha convertido en la inesperada protagonista del multitudinario show con el que Juan Dávila ha celebrado su 20º aniversario como cómico en el Madrid Arena.

Y es que tal y como revela la web Informalia el humorista sacó al escenario al ex de la influencer, Jorge Bárcenas, para gastar una broma a la sobrina del Rey Felipe VI. A pesar de sus reticencias iniciales, el dj accedía a llamar con el manos libres a Victoria Federica, que respondía a la llamada sorprendida antes de tener una surrealista conversación con el que fue su novio entre 2019 y 2022.

"¿Hola?" decía al descolgar. "Hola, ¿qué tal?" le preguntaba él antes de que ella, afirmando que está "bien", le devolviese la misma pregunta: "Bien, aquí, pasándolo bien. Te echo de menos un poco...". Una confesión de Bárcenas que dejaban fuera de juego a la hermana de Froilán que, sin mediar palabra, colgaba el teléfono de inmediato.

Lejos de quedarse ahí, Juan Dávila intentó volver a llamarla, aunque Victoria Federica ya no cogió el teléfono, por lo que el humorista -haciendo gala de su humor ácido y dicidiendo al público "se va a cagar"- no dudaba en dejarle un mensaje malsonante en su buzón de voz que a buen seguro no habrá hecho ninguna gracia a la nieta de Don Juan Carlos, que para más inri desconocía que su ex estuviese en el show del cómico y que su llamada se tratase de una broma.