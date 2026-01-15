Se registran más de 136.000 casos de gripe en Nueva York, la mayoría en menores de edad

Nueva York, 15 ene (EFE).- El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York informó este jueves de que los casos de influenza continúan en aumento y que hasta la fecha se han registrado más de 136.000, de los cuales más del 52 % son de menores de 18 años.

En una conferencia de prensa, el departamento indicó que más de 8.000 de los casos de gripe se registraron durante la semana que finalizó el 10 de enero, tras haberse registrado tres semanas de descenso, y reiteró el llamado a los neoyorquinos a vacunarse a ellos y a sus hijos.

"La temporada de gripe aún está lejos de terminar, y la reciente disminución de casos no basta para determinar si ya hemos superado el pico de esta temporada. Las temporadas de gripe son impredecibles y el virus continúa circulando a niveles altos", indicó la comisionada interina de Salud, Michelle Morse.

Morse indicó además que aproximadamente el 2,5 % de las visitas a urgencias est uvieron relacionadas con la gripe, una disminución respecto al 5% de la semana anterior, mientras que las hospitalizaciones relacionadas con la influenza disminuyeron del 3,5 % al 2 % en comparación con la semana previa.

“La actividad gripal se mantiene elevada en Nueva York", advirtió por su parte el comisionado de Salud del estado, James McDonald.” EFE

