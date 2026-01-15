Las autoridades de Gaza denuncian más de 450 muertos a manos de Israel pese al alto el fuego en la Franja

El Ministerio de Sanidad en Gaza reportó la recuperación de 710 cadáveres en áreas de la Franja de Gaza de las que las fuerzas israelíes se replegaron tras el acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos. Según consignó Europa Press, las autoridades gazatíes cifran en 451 los palestinos muertos y en 1.251 los heridos desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre de 2025. El anuncio incluye información actualizada sobre víctimas, con la suma de dos fallecidos y cinco heridos adicionales en las últimas 24 horas.

De acuerdo con Europa Press, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que mantiene el control sobre la administración en la Franja de Gaza, reiteró denuncias sobre incumplimientos del alto el fuego por parte de Israel, tras enumerar decenas de supuestas violaciones derivadas de bombardeos y ataques militares ocurridos después de la formalización del acuerdo. El Ministerio de Sanidad gazatí difundió estas cifras a través de comunicados durante la jornada del jueves.

El balance total de víctimas desde el inicio de las operaciones militares de Israel, que comenzaron tras los ataques del 7 de octubre de 2023, alcanzó la suma de 71.441 muertos y 171.329 heridos, según los registros oficiales en Gaza recogidos por Europa Press. Estas estadísticas incluyen tanto a las personas fallecidas confirmadas como a los heridos durante los enfrentamientos y acciones armadas que han marcado el conflicto en la región.

Respecto a las cifras más recientes, responsables de salud en Gaza señalaron que existe la posibilidad de un número no registrado de víctimas, dado el contexto de destrucción y la dificultad para acceder a todas las zonas afectadas por la hostilidad. Además, según reportó Europa Press, los equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando en la localización de desaparecidos en áreas donde el acceso resulta complicado por motivos de seguridad y posibles enfrentamientos activos.

El acuerdo de alto el fuego, enmarcado en la primera fase de la propuesta presentada por Estados Unidos para el enclave palestino, pretendía detener temporalmente las hostilidades y facilitar la asistencia humanitaria. Sin embargo, Hamás acusa a Israel de haber vulnerado repetidamente los compromisos asumidos, alegando que las fuerzas israelíes han seguido operando contra palestinos en diversas localidades del territorio, lo que, según la organización, resulta en la continuación de víctimas civiles.

Las autoridades israelíes, por su parte, defendieron sus actuaciones argumentando que sus operaciones se dirigen contra "terroristas" que representan "amenazas" a sus soldados emplazados en la denominada 'línea amarilla'. Europa Press explicó que esa delimitación comprende el 53% del territorio de la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes mantienen despliegues para asegurar sus objetivos estratégicos y minimizar riesgos para sus efectivos.

Entre los elementos de tensión incluye la recuperación de cadáveres y la atención a centenares de heridos en condiciones de infraestructura limitada, consecuencia directa del prolongado conflicto y los daños sufridos por las instalaciones médicas y de servicios básicos en la región. Europa Press reportó que la coyuntura humanitaria se agrava por la cantidad de personas bajo los escombros, cuyos paraderos continúan sin esclarecimiento.

Según lo publicado por Europa Press, el contexto permanece marcado por la desconfianza recíproca y la fragilidad del acuerdo de cese al fuego, al persistir las denuncias cruzadas entre Hamás y el Gobierno israelí. Mientras organizaciones locales en Gaza insisten en que las acciones militares israelíes han causado numerosas bajas y mantienen un impacto sostenido en la vida civil, fuentes oficiales israelíes mantienen la postura de que actúan según parámetros de autodefensa frente a amenazas identificadas en el terreno.

Pese al anuncio de alto el fuego, las estadísticas de muertos y heridos continúan en aumento y se incrementa la presión sobre las autoridades internacionales para que monitoreen el cumplimiento de los acuerdos y se facilite la asistencia a la población atrapada en el enclave. Europa Press destacó que las cifras informadas podrían aumentar a medida que avancen los trabajos de rescate y se logre acceso a los lugares afectados.

El Ministerio de Sanidad gazatí insistió en que la cifra total de víctimas aún podría ser superior a la recogida oficialmente, debido a la persistencia de desaparecidos y a la lentitud en la recuperación de cuerpos entre los escombros. Europa Press documentó que las alertas sobre el deterioro humanitario acompañan las peticiones de las organizaciones locales para la revisión continua del alto el fuego y la implantación de mecanismos de protección más efectivos para la población civil.

En este contexto, tanto Hamás como el Ministerio de Sanidad en Gaza continúan reclamando la urgencia de soluciones internacionales que aseguren la integridad de los acuerdos y permitan la reconstrucción de infraestructuras afectadas por el conflicto. Mientras tanto, el seguimiento a la evolución de las cifras y el balance de víctimas permanece como uno de los principales focos de atención para organismos nacionales e internacionales, informó Europa Press.