Etiopía anuncia la incautación de munición supuestamente enviada por Eritrea a milicianos en Amhara

La Policía de Etiopía ha anunciado este jueves la incautación de un cargamento de munición supuestamente enviado por las autoridades de Eritrea a la milicia Fano, que opera en la región de Amhara, en medio del cruce de acusaciones y el aumento de las tensiones bilaterales durante los últimos meses, sin que Asmara haya reaccionado por ahora a estas afirmaciones desde Adís Abeba.

Así, ha subrayado en un comunicado publicado en sus redes sociales que la operación se ha saldado con la incautación de 56.000 municiones y la detención de dos personas, antes de afirmar que el objetivo era "armar al grupo extremista Fano con el fin de destruir la paz en el país" y apuntar al Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) como implicado también en estos envíos.

En este sentido, ha destacado que Etiopía es consciente de los esfuerzos por parte de "traidores" para "destruir la paz y la seguridad" y "obstaculizar el desarrollo" del país. "Dado que estas fuerzas enemigas siguen trabajando para causar peligro a nuestro país, la Policía pide a la sociedad que coopere con las fuerzas de seguridad", ha zanjado.

Las milicias Fano estuvieron posicionadas del lado de las fuerzas especiales de Amhara en la guerra contra el TPLF --en el que Etiopía y Eritrea eran aliados-- entre 2020 y 2022, si bien la decisión del Gobierno de disolver a estas fuerzas especiales a raíz del acuerdo de paz alcanzado con el grupo tigriña llevó a muchos de sus miembros a unirse a estas milicias y a protagonizar ataques contra el Ejército.

Etiopía ya acusó en octubre de 2025 a Eritrea y el TPLF de trabajar para "lanzar una guerra" contra el país africano, algo negado por Asmara, que criticar el "provocador ruido de sables" desde Adís Abeba. El grupo tigriña también se desvinculó de las acusaciones y advirtió de que las autoridades centrales "preparan el caso para otra guerra en la región".

El intercambio de acusaciones supone una muestra más del deterioro de las relaciones bilaterales, marcadas por las tensiones desde que Eritrea lograra en 1993 la independencia de Etiopía, que derivó en una guerra entre ambos entre 1998 y el año 2000 y que dejó a Etiopía sin acceso al mar Rojo, algo que pide para poder potenciar su economía.