VÍDEO: Robles pide a la UE "reaccionar" ante las amenazas de Trump a Groenlandia: "No puede ser un actor secundario"

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, destacó la necesidad de que la Unión Europea no permanezca “en silencio ante la posible invasión de Groenlandia”, remarcando que el bloque continental debe ejercer el liderazgo en política de seguridad ante la presión de Estados Unidos sobre el territorio danés. Según informó Europa Press, Robles subrayó la existencia de instrumentos jurídicos que amparan la protección de Groenlandia e insistió en que la UE no debe convertirse en un actor secundario en el tablero internacional.

Durante un encuentro con los medios celebrado en el Cuartel General del Ejército de Tierra, la titular de Defensa expresó su preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos actúe en Groenlandia de manera unilateral, similar a lo ocurrido en Venezuela. La ministra señaló que tales actuaciones violarían los principios del derecho internacional y cuestionó el papel de la Alianza Atlántica, advirtiendo que la legitimidad de la OTAN se pondría en duda si uno de sus miembros vulnera la integridad territorial de otro. Robles sostuvo que mantener la cohesión interna del bloque europeo en materia de defensa y política exterior resulta imprescindible en situaciones como la actual.

Europa Press detalló que Margarita Robles defendió la existencia de normas legales a las que Europa puede recurrir, aunque evitó precisar los mecanismos exactos. Esta postura se da mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no aclaró si el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que contempla defensa y asistencia mutua entre los miembros en caso de agresión, sería aplicable ante un eventual intento de anexión de Groenlandia por parte de Washington. Robles declaró que “la UE tiene un contenido político y de seguridad y defensa que quizás hasta el momento no se ha estado desarrollando suficientemente”.

La ministra pidió a los líderes europeos que impulsen una política común de seguridad y defensa autónoma, más allá de la coordinación con la OTAN. Mencionó que España considera imprescindible que la UE asuma un papel de liderazgo ante desafíos internacionales y garantice la protección de territorios europeos frente a cualquier presión externa. Robles se refirió también a la reunión prevista entre el presidente estadounidense Donald Trump y representantes gubernamentales de Dinamarca y Groenlandia en la Casa Blanca, según consignó Europa Press, y manifestó su esperanza en que las negociaciones permitan descartar la posibilidad de una incursión en Groenlandia.

En respuesta a preguntas sobre la creación de un ejército común europeo, Robles matizó que la iniciativa presenta una complejidad considerable, pero enfatizó su visión de que tal fuerza respondería a funciones de mantenimiento y preservación de la paz y no tendría carácter ofensivo. En palabras de la titular de Defensa, “no creemos en un ejército europeo que vaya a atacar en un sitio, creemos en uno que lo que haga sean misiones de paz y de preservar la paz”. La propuesta, según reportó Europa Press, busca fortalecer la capacidad europea para actuar de forma coordinada ante amenazas a su integridad y autonomía.

El medio Europa Press detalló que Margarita Robles considera crucial que la UE fortalezca sus bases estratégicas y jurídicas para poder responder de forma efectiva a eventuales vulneraciones del ordenamiento internacional. Desde su perspectiva, la falta de una reacción clara ante amenazas externas podría legitimar acciones similares en otros contextos y debilitar el papel del derecho internacional.

Además del contexto jurídico, Robles remarcó la urgencia de una respuesta europea coherente a las presiones de potencias externas sobre territorios vinculados al bloque comunitario. De acuerdo con Europa Press, la ministra llamó a los socios europeos a replantear la arquitectura de seguridad e incrementar la cooperación no solo en el marco de la OTAN, sino mediante mecanismos propios que refuercen la capacidad de defensa e intervención autónoma del continente.

La comparecencia de Robles se produce en un escenario internacional donde Estados Unidos refuerza la presión diplomática sobre Dinamarca respecto al estatus de Groenlandia, en paralelo a la ausencia de una postura unificada de la UE sobre la posible aplicación de las cláusulas de defensa mutua. Europa Press resaltó que la ministra insistió en la diferencia entre ser actores principales o secundarios en la protección de los intereses europeos, enfatizando la necesidad de “mostrar determinación” en defensa del territorio danés.

Las declaraciones de Robles, publicadas por Europa Press, también incluyen consideraciones sobre la naturaleza de los instrumentos jurídicos europeos y el modo en que podrían activarse si Groenlandia sufriese una invasión o anexión forzada. En síntesis, la ministra española instó a los aliados europeos a abandonar la pasividad, dotar de contenido político y estratégico a la política común de seguridad y defensa, y dar respuesta a los desafíos planteados por la situación actual en el Ártico y el Atlántico Norte.