Trump hace un gesto ofensivo a un trabajador de Ford que le tildó de "protector de pedófilos"

TJ Sabula, de 40 años, empleado de la planta de ensamblaje de Ford en Míchigan, reveló que su suspensión laboral se produjo tras un enfrentamiento verbal y gestual con el expresidente estadounidense Donald Trump durante una visita a dicha fábrica. Según informó ‘The Washington Post’, Sabula declaró que su comentario al exmandatario no fue algo de lo que se arrepienta y señaló que Trump pudo oírlo con absoluta claridad. En el incidente, Sabula acusó directamente al expresidente de ser un "protector de pedófilos", apuntando a la gestión de la Casa Blanca respecto a la publicación de archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein.

El medio TMZ difundió un video que mostró el momento preciso en el que Trump atravesaba una pasarela de la planta cuando escuchó el insulto y respondió con un insulto verbal, "que te jodan", acompañado de un ademán despectivo dirigido al trabajador. La reacción de Trump desató respuestas tanto desde el Gobierno como desde la oposición, generando debate público sobre el comportamiento presidencial durante actos oficiales. Según reportó ‘The Washington Post’, la controversia se centra en las implicancias éticas y políticas del episodio y en el trasfondo de las críticas contra la administración Trump acerca del manejo de los documentos sobre Epstein.

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, defendió públicamente la actitud del exmandatario, calificando la respuesta como "apropiada y clara". Cheung argumentó que un “lunático” comenzó a gritar insultos en un ataque de ira y que la reacción del presidente fue una contestación legítima ante la situación, consignó ‘The Washington Post’. Por otro lado, la reacción desde la oposición no se hizo esperar y Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, criticó en redes sociales tanto la descalificación proferida por Trump hacia trabajadores estadounidenses como el hecho de que su administración resulte señalada por “proteger a pedófilos”, según recogieron varios medios estadounidenses.

En sus declaraciones a ‘The Washington Post’, Sabula remarcó que sus palabras iban dirigidas específicamente a la política de restricción de acceso y publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, tema que trasciende en el contexto político estadounidense debido a la cantidad de documentos comprometidos que podrían involucrar a figuras públicas de alto perfil. Sabula aseguró que la frase dirigida a Trump fue deliberada y vinculada al hecho de que parte del material menciona al expresidente. Añadió que, respecto a su comentario, no siente remordimiento alguno.

La polémica tiene como telón de fondo la magnitud de los archivos vinculados al caso Epstein. De acuerdo a ‘The Washington Post’, hasta la fecha se han divulgado aproximadamente 12.000 documentos con más de 125.000 páginas, volumen que representa menos del 1% del total del material identificado para su revisión. El Departamento de Justicia estadounidense informó en diciembre que más de un millón de archivos no habían sido contemplados en ese primer análisis, intensificando la presión sobre la Administración Trump para una mayor transparencia.

Las críticas hacia el Gobierno provinieron principalmente de políticos y congresistas del Partido Demócrata, que responsabilizan a la Casa Blanca de intentar obstaculizar la publicación de la totalidad de los documentos. Según consignó ‘The Washington Post’, la justificación oficial sostiene que los retrasos en la difusión del material pretenden proteger a las víctimas involucradas en los expedientes. Donald Trump ha desestimado los señalamientos en repetidas ocasiones, indicando que toda la controversia responde a “un montaje” orquestado por el Partido Demócrata, según palabras recogidas por el mismo medio.

El episodio ha originado debate acerca de los límites de la libertad de expresión en espacios laborales bajo el escrutinio de figuras públicas y ha puesto nuevamente en discusión la transparencia gubernamental ante casos judiciales de gran impacto. La suspensión de Sabula por parte de la empresa añade un matiz laboral y legal a la discusión, mientras medios como ‘The Washington Post’ y TMZ continúan documentando el desarrollo de la historia y las repercusiones en distintos ámbitos políticos y sociales.