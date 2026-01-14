Agencias

Robles pide a la UE "reaccionar" ante las amenazas de Trump a Groenlandia: "No puede ser un actor secundario"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este miércoles a la Unión Europea (UE) que "reaccione" ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia, al tiempo que ha advertido de que hay instrumentos jurídicos para proteger a ese territorio. "La UE no puede ser un actor secundario", considera.

En declaraciones a los medios en el Cuartel General del Ejército de Tierra, Robles ha hecho hincapié en que una acción estadounidense en suelo groenlandés "vulneraría el ordenamiento jurídico internacional" como la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y considera que la situación requiere que la UE muestre "liderazgo".

"España entiende que ese liderazgo tiene que hacerse presente", ha recalcado la ministra, que ha censurado que el bloque "haya permanecido en silencio ante la posible invasión de Groenlandia".

Robles ha abundado en esta reflexión. "La UE no puede ser un actor secundario en absoluto, la UE tiene un contenido político y de seguridad y defensa que quizás hasta el momento no se ha estado desarrollando suficientemente", ha señalado.

EL TRATADO DE LA UE

Si Estados Unidos finalmente se anexiona Groenlandia, Robles ha aludido a "instrumentos jurídicos" que se pueden aplicar, pero no ha entrado en detalles. Precisamente este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no ha aclarado si la UE está obligada a aplicar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que establece la defensa mutua y prevé asistencia si un miembro es atacado. En cualquier caso, ha pedido una política común de seguridad y defensa en el seno de la UE, más allá de la OTAN.

Trump se reúne este miércoles con las autoridades danesas y groenlandesas en la Casa Blanca. Robles ha expresado su esperanza de que las conversaciones deriven en que la invasión no se produzca.

"Me resulta difícilmente concebible y difícilmente aceptable que un país miembro de la OTAN pueda realizar un acto contrario a la integridad territorial de otro país miembro, porque entonces no es solo que vaya en contra del Derecho Internacional, sino que estaríamos legitimando otras conductas", ha indicado.

UN EJÉRCITO COMÚN

Por otro lado, requerida sobre la creación de un ejército europeo, la ministra ha advertido de que "no es sencillo". Pero, si la iniciativa saliera adelante, ha hecho hincapié en que esa fuerza no sería ofensiva, sino de mantenimiento de la paz y disuasión.

"No creemos en un ejército europeo que vaya a atacar en un sitio, creemos en uno que lo que haga sean misiones de paz y de preservar la paz", ha incidido.

EuropaPress

