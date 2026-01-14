Hotelverse prepara el salto a EE.UU. tras la entrada de Actyus (AndBank) en su capital y se alía con Minor Hotels

La reciente integración de Hans Müller en la estructura directiva de Hotelverse, ocupando el puesto de vicepresidente sénior de Ventas, marca un punto de inflexión en la estrategia de crecimiento y preparación para el mercado estadounidense de la tecnológica enfocada en servicios para el sector hotelero. Esta decisión forma parte de una serie de iniciativas que buscan no solo robustecer la presencia de la compañía en nuevos mercados, sino también incrementar su proyección internacional mediante colaboraciones estratégicas y nuevas inversiones, según informó la firma en un comunicado distribuido por Hotelverse.

Tal como publicó el medio, Hotelverse se encuentra en pleno proceso de expansión hacia Estados Unidos a raíz de la incorporación de Actyus, la gestora de inversiones alternativas del grupo AndBank, como nuevo socio capitalista. Esta entrada de Actyus tiene como objetivo dinamizar el crecimiento y acelerar la escalabilidad del producto de Hotelverse, según detalló la compañía. En paralelo, ambas partes trabajan conjuntamente en la preparación de una ronda de financiación con un fondo estadounidense, medida que busca consolidar el impulso internacional de la firma y dotar de recursos adicionales a sus operaciones en el extranjero.

El mismo comunicado anunciado por Hotelverse destaca la reciente alianza con Minor Hotels Europa & Américas para incorporar tecnología de gemelos digitales en la experiencia de los usuarios. Esta colaboración permite que los clientes puedan realizar recorridos virtuales por las instalaciones y habitaciones de los hoteles antes de efectuar una reserva, mejorando de este modo la transparencia y la toma de decisiones en el proceso de contratación de servicios hoteleros. Según explicó Hotelverse, esta tecnología se integra sin necesidad de modificar la infraestructura tecnológica preexistente de los hoteles.

La nueva inyección de capital y la unión con Minor Hotels coinciden con el lanzamiento por parte de Hotelverse de la Total Ancillary Platform, una solución orientada a maximizar los ingresos hoteleros al ofrecer productos y servicios adicionales sin requerir cambios en los sistemas actuales de los establecimientos. Rafael Bover, cofundador de Hotelverse, remarcó en el comunicado: "Damos a los clientes el poder de elegir y eso se traduce directamente en un aumento de ingresos y satisfacción", palabras recogidas y difundidas por el medio especializado.

Este enfoque en la personalización y digitalización de la oferta hotelera ha llamado la atención de grandes grupos del sector. Entre los clientes actuales de Hotelverse figuran Radisson Hotel Group, Hyatt Hotels, Iberostar Hotels & Resorts, Palladium Hotel Group, RIU Hotels & Resorts, Bahía Príncipe Hotels & Resorts, NH Hotels e IHG Hotels & Resorts, de acuerdo con lo reportado por la compañía en su más reciente comunicación. Estas alianzas reflejan la amplitud de adopción de la tecnología de Hotelverse en cadenas internacionales relevantes.

El avance hacia el mercado estadounidense responde, en parte, al objetivo trazado por Hotelverse de posicionarse como un actor clave en la digitalización de la industria hotelera global. Según detalló la compañía, la captación de inversión extranjera junto a la consolidación de acuerdos con actores internacionales busca crear una experiencia de usuario más personalizada, ágil y rentable para los hoteles asociados a su plataforma digital.

La entrada de Actyus y la vinculación con un fondo estadounidense representan pasos estratégicos para facilitar la expansión y posicionamiento de la marca fuera de sus fronteras actuales. Según información publicada por Hotelverse, la apuesta por la internacionalización viene respaldada por la escalabilidad de sus soluciones tecnológicas, permitiendo su fácil integración en distintos mercados y contextos operativos, lo que se traduce en mayor atractivo para grupos hoteleros que buscan innovar y optimizar la experiencia de sus huéspedes.

En el contexto de las alianzas anunciadas, Hotelverse ha subrayado que la integración de Hans Müller como vicepresidente sénior de Ventas busca articular los equipos de ventas y potenciar la red de contactos en América del Norte y otras regiones clave. Esta incorporación coincide con la preparación de la entrada al mercado estadounidense y la intensificación de acuerdos con grandes cadenas hoteleras.

A lo largo de los últimos meses, según detalló la compañía, se han multiplicado las iniciativas para robustecer la oferta tecnológica de Hotelverse, incorporando módulos que enriquecen la experiencia del usuario final y optimizan la gestión interna de los hoteles. La alianza con Minor Hotels enfatiza el potencial de los recorridos virtuales y la personalización en la industria, mientras que la Total Ancillary Platform añade una capa de valor orientada a la maximización de los ingresos y la satisfacción de los huéspedes, sin complejo proceso de actualización tecnológica para los hoteles.

Diversificación, escalabilidad e internacionalización resumen los ejes principales del crecimiento de Hotelverse, de acuerdo con la información facilitada por la empresa y difundida por los medios. La captación de capital y el establecimiento de alianzas estratégicas forman parte de una hoja de ruta que persigue consolidar la posición de la compañía en un sector en transformación, donde la digitalización y la experiencia personalizada del usuario se han convertido en elementos centrales de la competitividad.