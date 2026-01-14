Elma Saiz acusa a Ayuso de "ningunear el dolor de las víctimas" tras las acusaciones contra Julio Iglesias

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de "ningunear el dolor de las víctimas" tras sus declaraciones de apoyo a Julio Iglesias acusado de agresión sexual.

Saiz, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha asegurado estar "absolutamente en shock y absolutamente estremecida como madre y como mujer" ante las acusaciones y ha asegurado que el Gobierno "siempre va a ser contundente contra cualquier tipo de manifestación de violencia contra la mujer o el abuso".

Ha pedido, además, que "la justicia haga su trabajo" y ha confrontado la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez con otros "responsables políticos que una vez más vuelven a ningunear a las víctimas".