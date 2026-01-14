Elisa Mouliaá reacciona a la apertura de juicio oral contra Íñigo Errejón

A pocas horas de la citación judicial de Íñigo Errejón, Elisa Mouliaá compartió su percepción sobre el proceso legal y expresó su agotamiento ante la lentitud de la justicia, destacando la dificultad de sobrellevar tanto la exposición pública como la personal que implica este tipo de casos. Según detalló Europa Press, la actriz manifestó sentirse sobrepasada por el desarrollo del proceso, la manera en que se ha manejado desde las instituciones judiciales y la repercusión que los hechos han tenido en los medios y en su vida.

En noviembre pasado, el juez Adolfo Carretero dictó el procesamiento de Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual, argumentando que existían pruebas significativas y sólidos indicios en el testimonio de Mouliaá sobre el episodio que habría tenido lugar en octubre de 2021. Tal como consignó Europa Press, la defensa de la actriz solicitó para el ex portavoz de Sumar una condena de tres años de prisión por un supuesto delito continuado de abuso sexual, además de una indemnización de 30.000 euros alegando daños sufridos. En contraste, la Fiscalía rechazó las acusaciones y solicitó el archivo de la causa al considerar insuficientes los indicios y pruebas para formalizar cargos contra Errejón.

A pesar de la oposición del Ministerio Público, el juez Carretero resolvió abrir juicio oral y citó a Errejón para comunicarle la apertura de esta fase judicial, fijando la cita para el jueves 15 de enero, según reportó Europa Press. Elisa Mouliaá, ante la inminencia de la comparecencia judicial del expolítico en los Juzgados de Plaza Castilla, compartió con Europa Press su estado de ánimo respecto al avance del juicio y lanzó críticas al papel que ha desempeñado la Fiscalía, acusando una falta de consistencia en el respaldo a su denuncia.

La intérprete explicó que, a pesar de que inicialmente la Fiscalía dio credibilidad a sus declaraciones, posteriormente retiró su apoyo, circunstancia que calificó como desconcertante para los ciudadanos y desgastante en el plano personal. "Es muchísimo mareo. A pesar de dar veracidad a mi denuncia al final la Fiscalía se ha echado para atrás, pero luego finalmente el juez ha dicho que no, que va al banquillo porque hay muchas pruebas y las pruebas son contundentes, entonces mira, yo... Estoy un poco cansada ya, creo que los procesos judiciales son muy lentos y creo que también confunden mucho la ciudadanía", afirmó Mouliaá durante la entrevista reproducida por Europa Press.

La actriz insistió en que su colaboración con la justicia ha sido completa, pero lamentó el impacto de la exposición mediática y los rumores difundidos sobre el caso. "Yo salí a dar la cara cuando todo explotó y lo único que hice fue ser buena ciudadana y se han tergiversado mucho las cosas, se han sacado muchos bulos. Y yo más no puedo hacer de verdad", señaló según recogió Europa Press.

Mouliaá criticó el vaivén procesal y la percepción de que se están intentando proteger intereses ajenos desde la Fiscalía, expresando su ansiedad por la duración del proceso y destacando la dificultad de permanecer en el centro de la atención pública. Detalló su intención de mantenerse alejada de los focos para proteger su salud mental y señaló que, de momento, no fue convocada personalmente para esta cita en el juzgado. "Yo de momento no he sido citada así que no voy a ir porque no quiero acercarme, creo que tiene que ir Errejón y cuando sea el juicio oral ya nos enteraremos todos", señaló en palabras reproducidas por Europa Press.

Durante la conversación, la actriz reconoció el desgaste emocional asociado a tener que revivir reiteradamente los acontecimientos y enfrentarse al escrutinio público. Manifestó que el ruido mediático tiende a favorecer la imagen de Errejón y destacó el contraste en la cobertura cuando las resoluciones judiciales le favorecen. "Muchas veces es más el ruido mediático a favor de este señor que cuando salen las noticias a mi favor. Ahora ha salido que este se va al banquillo y la gente se ha quedado con que la Fiscal se ha echado para atrás y como si mi denuncia hubiera sido archivada, cuando no se ha archivado", afirmó de manera categórica en la entrevista.

Sobre la perspectiva legal del caso, la actriz remarcó la diferencia entre el optimismo de su abogado, Alfredo Arrién, y sus propias expectativas. Según Mouliaá, Arrién sostiene que existen pruebas, testigos, mensajes y peritajes suficientes para confiar en el éxito de la acusación. Por el contrario, ella expresó recelo respecto al funcionamiento de la justicia en España y mencionó la existencia de fenómenos de corrupción en el sistema. "El problema es que va a ser juzgado con la ley antigua y creo que no va a haber condena ni va a haber nada, pero bueno, lo más importante es que la gente sepa quién es esta persona, que es un acosador, y yo he perdido más que otra cosa", declaró según recopiló Europa Press.

En el contexto de otras denuncias públicas por agresión sexual que recientemente han alcanzado notoriedad, Mouliaá evitó pronunciarse sobre el caso de Julio Iglesias, aunque valoró la creciente cantidad de mujeres que deciden presentar denuncias similares. Consideró que los recientes escándalos han sido posibles gracias a denuncias previas y al efecto multiplicador de la exposición pública de las víctimas. "Creo que están saliendo más casos de todos estos escándalos gracias a que otras hemos podido dar el paso, gracias a esas denuncias anónimas previas a las mías, yo me atreví. Es decir, yo tampoco fui la primera, así que no nos paren. Gracias", concluyó según publicó Europa Press.