Absuelto el agente de Carabineros que Chile acusado de dejar ciego a un manifestante en 2019

Un tribunal de la capital de Chile, Santiago, ha absuelto este martes a un agente de Carabineros acusado de cargos de lesiones graves por dejar ciego con una escopeta antidisturbios a un manifestante durante el estallido social de 2019.

La jueza Cristina Cabello del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal ha entregado su veredicto sobre el exteniente coronel Claudio Crespo, único imputado por las lesiones del ahora diputado electo Gustavo Gatica, en el marco de un juicio que comenzó a finales de 2024.

Cabello ha indicado que "la presencia policial constituía el cumplimiento del deber constitucional y legal de control del orden público, gravemente alterado desde el 18 de octubre de 2019" y ha agregado que el despliegue tuvo como objetivo "despejar la calzada bloqueada" por estructuras metálicas colocadas por manifestantes y restablecer el orden.

En este sentido, ha señalado que sus acciones no constituyeron una "provocación a manifestantes pacíficos, sino una respuesta necesaria ante agresiones potencialmente letales", según recoge el diario 'El Mercurio'.

"La prueba demostró que el personal empleó la fuerza de manera gradual durante toda la jornada, agotando sistemáticamente los medios menos lesivos antes de recurrir a la escopeta", ha sostenido, agregando que "este contraste con la conducta ofensiva, agresiva y progresivamente más violenta de los manifestantes descarta cualquier hipótesis de provocación policial".

Así, ha argumentado que "la conducta del acusado, que derivó en las lesiones sufridas por el ofendido, se encuentra amparada en el derecho, pues constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal, en el contexto del cumplimiento del deber constitucional y legal del orden público".

GATICA PEDIRÁ NULIDAD DEL JUICIO

Gatica, que ha reaccionado a la noticia manifestando que "claramente" no está "satisfecho" con el resultado, ha adelantado que sostendrá una reunión de emergencia con su equipo jurídico para definir los pasos a seguir, teniendo como objetivo principal la nulidad del juicio.

En este sentido, ha enfatizado que llegarán hasta las "últimas consecuencias", advirtiendo de que, si el sistema de Justicia chileno no ofrece una respuesta satisfactoria, no dudará en recurrir a tribunales internacionales. "Creo super relevante, por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no pueden quedar impunes", ha expresado.

No obstante, ha reconocido que, a pesar del revés judicial, hay un aspecto del proceso que le otorga cierta paz mental: la identificación del tirador, puesto que el juicio ha logrado acreditar que Crespo fue el autor del disparo, dato que la víctima considera fundamental en su proceso de reparación personal.