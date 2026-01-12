Xabi Alonso no consigue alargar la estabilidad en el banquillo del Real Madrid

El ciclo de estabilidad en el banquillo del Real Madrid, que se mantuvo durante casi siete años sin cambios traumáticos, termina con la salida anticipada de Xabi Alonso como técnico, según informó el medio original. El club y el entrenador vasco optaron por disolver el vínculo laboral de mutuo acuerdo antes de completar el primer año de los tres pactados en mayo, lo que marca un punto de inflexión para la institución y devuelve al club blanco a un periodo de incertidumbre respecto a la dirección deportiva.

De acuerdo con la información publicada, el entrenador procedente de Tolosa deja su puesto justo antes de iniciar la etapa decisiva de la temporada 2025-2026. Este desenlace interrumpe una breve época de continuidad en el Real Madrid, que no atravesaba una situación semejante en el banquillo desde que despidió a Santiago Solari en marzo de 2019. En aquella ocasión, la destitución de un técnico había motivado la vuelta de Zinédine Zidane para cerrar un curso agitado que incluyó los periodos de Julen Lopetegui y el propio Solari. La llegada de Alonso buscaba precisamente prolongar esa estabilidad, después del retorno de Zidane y, posteriormente, del paso de Carlo Ancelotti.

El periodo más reciente sin cambios abruptos empezó tras el regreso de Zidane en 2019, quien asumió el cargo tras una temporada con tres entrenadores diferentes. El francés concluyó su segunda etapa en 2021, momento en que Carlo Ancelotti retornó al club para liderar la plantilla y emprender su segunda era al frente del equipo. Ancelotti había firmado un contrato que alcanzaba hasta 2026, luego de encadenar cuatro campañas consecutivas, una serie de continuidad en el banquillo que no se veía desde los tiempos de Miguel Muñoz entre 1960 y 1974. El propio Ancelotti terminó su relación de manera pactada para asumir como seleccionador de Brasil, después de conducir al club a una etapa exitosa.

Con la marcha de Xabi Alonso, el club suma otro caso de un entrenador que no cumple el periodo completo de su contrato bajo la presidencia de Florentino Pérez. Según detalló el medio, este fenómeno no es excepcional en la historia reciente de la entidad. Tras la primera presidencia de Pérez y la salida de Vicente del Bosque en 2003, Carlos Queiroz fue el primer técnico en quedarse corto respecto a su compromiso contractual, marchándose tras solo un año. A partir de entonces, el club vivió una sucesión de ciclos breves e inestabilidad en el banquillo: José Antonio Camacho dimitió al poco tiempo de iniciarse la campaña 2004-2005, Mariano García Remón tomó el relevo y luego cedió su puesto al brasileño Vanderlei Luxemburgo. Este último terminó la temporada pero fue cesado casi un año después, dejando paso a Juan Ramón López Caro, quien cerró el periodo previo a la salida de Pérez de la presidencia.

En su regreso al mando institucional en 2009, Florentino Pérez nombró a Manuel Pellegrini como entrenador, pero el chileno tampoco logró completar su contrato y se fue al final de su primer año. José Mourinho llegó después y, aunque firmó tres temporadas consecutivas, fue relevado por Carlo Ancelotti, que tampoco concluyó su tercer año tras finalizar una temporada adversa en 2015. La siguiente gestión, con Rafa Benítez, se caracterizó por su brevedad, ya que fue destituido apenas meses después de comenzar la campaña 2015-2016. Su reemplazante fue un joven Zinédine Zidane, ascendido desde el filial y quien luego se marchó voluntariamente tras obtener la tercera Liga de Campeones consecutiva en 2018, según consignó el medio.

A partir de la decisión de Zidane de abandonar el cargo tras su exitoso primer ciclo, el club experimentó un nuevo periodo de inestabilidad, sumando tres entrenadores en una sola temporada. Zidane regresó de urgencia tras el fracaso de las etapas previas, poniendo en orden un vestuario que había atravesado cambios drásticos y resultados adversos.

Xabi Alonso llegó con la intención de iniciar un ciclo de largo plazo. Al aceptar la oferta madridista, el excentrocampista pretendía instalar un proyecto capaz de devolver la continuidad y la calma al banquillo del club, según publicó el medio original. Sin embargo, las circunstancias han impedido el cumplimiento de ese objetivo, sumando el suyo a la serie de precedentes donde la permanencia de los técnicos termina siendo menor a lo pactado en los contratos iniciales.

El medio también recuerda que una de las etapas más duraderas para un entrenador en la entidad se remonta al periodo de Vicente del Bosque, quien dirigió desde finales de 1999 hasta junio de 2003. En contraste, los relevos y sustituciones se sucedieron de forma más frecuente durante las últimas décadas, como ocurrió con la destitución de Ancelotti en 2015 tras dos años y con episodios como el de Pellegrini al final de su primera campaña o los cambios múltiples de la mitad de la década de los años 2000.

El club ha calificado la salida de Alonso como una "decisión de mutuo acuerdo", según la comunicación institucional citada por el medio, aunque la duración del ciclo vuelve a ubicarse en la senda de los contratos inconclusos. Esto deja al club blanco enfrentando nuevamente la incógnita respecto a quién asumirá la responsabilidad en la dirección técnica de cara al cierre y la reconfiguración del actual proyecto deportivo.