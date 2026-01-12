Podemos augura que la reforma de la financiación está "condenada al fracaso" y acusa al PSOE de enfrentar a territorios

Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, planteó durante su última intervención la necesidad de impedir acciones de “dumping fiscal” en regiones lideradas por el Partido Popular, enfocando especialmente sus críticas en la Comunidad de Madrid y mencionando el impacto negativo que estas prácticas producen en territorios vecinos como Castilla-La Mancha y Castilla y León. En este contexto, el dirigente anticipó que cualquier posible modelo de financiación autonómica debe incluir condiciones que eviten la competencia fiscal desleal y garanticen aportaciones suficientes para el sostenimiento de los servicios públicos. Estas declaraciones se inscriben en el marco del debate suscitado por la nueva propuesta sobre financiación regional presentada por el Gobierno.

Según reportó la agencia Europa Press, Fernández valoró el modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda y consideró que la reforma de la financiación autonómica está “condenada al fracaso” si se mantiene el rechazo de formaciones como Junts una vez el texto llegue al Congreso. El portavoz advirtió que la estrategia emprendida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría derivar en el fracaso de la reforma legislativa, ante la ausencia de un clima de consenso parlamentario suficiente para asegurar su aprobación.

Durante su habitual comparecencia semanal ante los medios, Fernández emplazó al Partido Socialista a modificar su planteamiento. Según consignó Europa Press, el representante de Podemos criticó que el PSOE haya mostrado poco interés en el asunto de la financiación de las comunidades autónomas en los últimos años y que solo haya promovido un nuevo modelo por motivaciones ligadas a intereses políticos propios. Fernández señaló que la vía del Ejecutivo fomenta el enfrentamiento territorial y expresó que “es un error poner a pelear a los territorios”, en referencia al efecto que puede tener la nueva iniciativa sobre la relación entre las distintas comunidades.

Europa Press indicó que, aunque Fernández eludió avanzar cuál será la postura definitiva del grupo parlamentario de Podemos en caso de que la propuesta llegue al Congreso, sí remarcó que su partido mantiene “una visión negativa sobre el sistema” propuesto. La agrupación morada condiciona cualquier posición al análisis exhaustivo del texto que se someta a trámite legislativo; no obstante, definió como imprescindibles ciertos requisitos: un nuevo modelo de financiación autonómica debería llegar acompañado de una reforma fiscal que incremente la presión tributaria sobre las rentas más altas.

Fernández también insistió en la necesidad de establecer un suelo de ingresos para todas las comunidades, asegurando una mayor equidad en las aportaciones y su vinculación directa al sostenimiento de servicios públicos esenciales. Europa Press detalló que para Podemos este criterio resulta inamovible, pues busca atajar las desigualdades en el reparto de recursos y evitar que las diferencias territoriales se profundicen debido a la competencia fiscal entre regiones.

La formación morada, según recoge la agencia, considera prioritaria la lucha contra el llamado “dumping fiscal” que, a juicio de Fernández, ha estado promovido por gobiernos autonómicos del PP, en especial en comunidades como Madrid. Este fenómeno, alerta el coportavoz, afecta a la financiación de los territorios aledaños, desincentivando la armonización fiscal y acentuando los desequilibrios interregionales, asunto que, a su entender, debería ocupar un lugar central en cualquier acuerdo sobre el modelo de financiación regional.

A lo largo de su intervención, Fernández reiteró que, mientras la propuesta del PSOE no incorpore un enfoque redistributivo y no garantice cargas fiscales progresivas, Podemos mantendrá una posición distante respecto a la iniciativa. Según información publicada por Europa Press, el dirigente defendió que las políticas públicas y la suficiencia financiera de las comunidades autónomas no pueden someterse a competencias o rivalidades territoriales promovidas desde el Gobierno central.

En su mensaje, trasladado durante la tradicional comparecencia de los lunes, Pablo Fernández situó la propuesta de reforma dentro de la coyuntura política más amplia e instó al debate parlamentario a partir de un proyecto que, desde su perspectiva, respete la equidad, fortalezca la financiación de los servicios públicos y limite los márgenes para la competencia desleal en materia tributaria entre los distintos territorios.

La agencia Europa Press subrayó en su cobertura que Podemos, pese al rechazo expresado hacia el modelo planteado hasta ahora, deja abierta su decisión final en función del contenido exacto con el que el proyecto llegue al trámite parlamentario, haciendo énfasis en el control de la fiscalidad de las rentas altas y en el blindaje de recursos mínimos para todas las comunidades como líneas rojas para su posible apoyo.