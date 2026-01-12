Irán convoca al embajador británico por la retirada de la bandera de su Embajada en Londres en una protesta

El Gobierno iraní ha informado este domingo de que ha convocado al embajador de Reino Unido en Teherán, Hugo Shorter, en protesta por la retirada, el pasado sábado, de la bandera de la República Islámica de su legación diplomática en Londres a manos de un manifestante, en medio de la ola de movilizaciones antigubernamentales que desde hace semanas sacude al país centroasiático y que ha protagonizado la diáspora iraní en el centro de algunas capitales europeas.

El director general del Ministerio de Exteriores iraní para Europa, Alireza Yusefi, ha sido el encargado de transmitir la "enérgica protesta" al diplomático británico en la capital iraní, tal y como ha indicado este domingo la agencia estatal de noticias IRNA, por lo que el Ejecutivo de Irán ha considerado una "falta de respeto".

Esta protesta llega después de que en la víspera un manifestante escalara la fachada de la Embajada iraní en Londres, retirara la bandera del país que ondeaba en el exterior del edificio y en su lugar izara la versión anterior a la revolución islámica de 1979. El hecho tuvo lugar durante una protesta convocada por simpatizantes de la oposición iraní en la diáspora y que congregó a alrededor de un millar de personas según la Policía británica.

La Embajada de Irán en Londres publicó posteriormente en su cuenta de X una imagen con la actual bandera del país nuevamente en su lugar, mientras que la Policía británica realizó dos detenciones por allanamiento y busca a una tercera persona por el mismo cargo.

La protesta ante las autoridades británicas, que hasta el momento no se han pronunciado al respecto, llega asimismo después de que la ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, haya condenado junto a sus homólogos francés y alemán el "asesinato de manifestantes" en Irán, según un comunicado conjunto difundido este fin de semana.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas.

Al menos 544 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno, según el último balance publicado este domingo por la ONG con sede en Estados Unidos HRANA en un comunicado en el que advierte de que hay 579 casos más de muertes que "están siendo investigados", por lo que la cifra total de muertos podría superar fácilmente el millar.

La cifra no ha sido corroborada por las autoridades y otras organizaciones sitúan el número de fallecidos muy por debajo. Así, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, informa de 192 fallecidos, aunque reconoce que "algunas fuentes hablan de más de 2.000 muertos". El grupo advierte de que al menos nueve de los fallecidos eran menores de edad.