Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Cádiz, que elevaría a tres las asesinadas en 2026

La cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España desde 2003 alcanzaría las 1.344 víctimas, de confirmarse como caso de violencia machista el fallecimiento de una mujer en Olvera, Cádiz, tal como informó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en la red social X. El Ministerio de Igualdad, conforme detalló el medio, se encuentra recabando información sobre este suceso, que podría constituir el tercer asesinato de este tipo en 2026 y el segundo registrado en Andalucía en lo que va del año.

Según el departamento dirigido por Ana Redondo y citado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, este posible nuevo caso tuvo lugar en la localidad gaditana de Olvera, donde la Guardia Civil informó que efectuaba investigaciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte de una mujer de 58 años, cuyo cuerpo fue hallado durante la madrugada del sábado 11 de enero en su propio domicilio. El hallazgo generó el inicio de diligencias para determinar si el crimen puede clasificarse como violencia de género, tal como reportó el medio.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Igualdad, el primer asesinato confirmado por violencia de género en Andalucía en 2026 se produjo en la provincia de Jaén. En caso de confirmarse el de Olvera, la comunidad andaluza sumaría dos víctimas en el actual año. Además, el Ministerio de Igualdad hizo pública la estadística de que este inicio de 2026 sería el peor registrado desde 2023 en materia de violencia de género, ya que a fecha de 8 de enero de aquel año se habían contabilizado cuatro víctimas mortales, según consignó la Delegación del Gobierno.

En el balance de 2025, las cifras oficiales del Ministerio señalaron que 46 mujeres perdieron la vida como consecuencia de la violencia machista, 14 de ellas en Andalucía, que se situó como la comunidad autónoma con mayor número de feminicidios, seguida de Cataluña, con cinco casos, según puntualizó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El Ministerio de Igualdad mantiene activos los protocolos de investigación en cada posible homicidio causado en el contexto de relaciones de pareja o expareja, con el fin de actualizar el registro oficial y activar los recursos institucionales correspondientes, reveló la Delegación del Gobierno.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha subrayado en sus comunicaciones la importancia del seguimiento detallado de cada suceso sospechoso, dado que la confirmación o descarte en la estadística oficial responde a una serie de criterios técnicos. En el caso de Olvera, la investigación por parte de la Guardia Civil y la recopilación de datos por el Ministerio permitirán, una vez finalizadas las diligencias, proporcionar datos definitivos para la actualización del recuento nacional y autonómico.

El repunte en el número de crímenes durante el arranque de 2026 alerta a la administración central y a los organismos especializados, que mantienen la recomendación de acudir a los servicios de atención y asesoramiento disponibles para mujeres en riesgo.