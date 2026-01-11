Una mujer muere en ataque ucraniano con drones en la ciudad rusa de Vorónezh

Moscú, 11 ene (EFE).- Una mujer murió este domingo tras un ataque ucraniano con drones contra la ciudad rusa de Vorónezh, a más de 500 kilómetros al sur de Moscú.

Según el gobernador, Alexandr Gúsev, la mujer falleció en el hospital a consecuencia de las heridas recibidas cuando un fragmento de un dron cayó sobre su casa.

Además, otras tres personas resultaron heridas, aunque están fuera de peligro, según informó Gúsev en Telegram.

En total, más de una veintena de casas y edificios de viviendas, además de una escuela y varios edificios administrativos, sufrieron desperfectos en la ciudad y la región homónima.

Gúsev estimó en 17 los drones derribados sobre Vorónezh, uno de los mayores ataques de toda la guerra contra la ciudad situada a unos 600 kilómetros de la frontera ucraniana.

Las baterías rusas derribaron el sábado 66 drones sobre todo el país, a los que hay que sumar los 59 abatidos durante la noche, uno de los cuales provocó un incendio en una refinería en Volgogrado.

Las autoridades rusas acusan a Kiev de dejar sin fluido eléctrico con sus ataques a cientos de miles de personas, mientras son millones los ucranianos que se han quedado en las últimas semanas sin electricidad y calefacción en el momento más álgido del invierno. EFE