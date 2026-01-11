Tomic se convierte en el tercer jugador más valorado de la historia en la liga española

Madrid, 11 ene (EFE).- Ante Tomic, veterano pívot croata del Joventut Badalona, se convirtió este domingo en el tercer jugador más valorado de la historia de la ACB tras superar a Granger Hall al sumar 39 créditos en el triunfo de su equipo en Burgos frente al San Pablo, ante el que destacó con 24 puntos y quince rebotes, su mejor marca en su trayectoria en el baloncesto español.

En total, el jugador de la Penya acumula en sus diecisiete temporadas en la Liga Endesa 9.490 créditos, con una media de 15,4 por actuación, tras disputar 615 partidos.

Tomic, de 38 años, militó en el Real Madrid y Barça antes de recalar en el Joventut Badalona y ahora solo tiene por delante en la clasificación de jugadores con más valoración a los ya retirados Felipe Reyes (10.599) y Alberto Herreros (9.699).

Durante su carrera, ha logrado 30 o más créditos en 32 partidos, ha firmado 53 dobles-dobles y solo en una de sus diecisiete temporadas (la 2011-2012) promedió menos de 10 créditos de valoración por partido, destacó la ACB.

Tomic también figura en el otro podio histórico de la competición, ya que es el tercer jugador en el ranking histórico de reboteadores, posición que ocupa desde el 18 de enero de 2025, cuando rebasó a Carlos Jiménez.

- Top 10 histórico acb en valoración:

Nº

Jugador

Valoración

1

Felipe Reyes

10.599

2

Alberto Herreros

9.699

3

Ante Tomic

9.490

4

Granger Hall

9.460

5

Joe Arlauckas

8.173

6

Joan Creus

8.172

7

Marcelinho Huertas

8.126

8

Carlos Jiménez

8.016

9

Juan Carlos Navarro

7.842

10

Darryl Middleton

7.816

EFE/asc