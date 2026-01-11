Países islámicos acusan a Israel de "militarizar" Cuerno África por reconocer Somalilandia

El Cairo, 11 ene (EFE).- La Organización de la Cooperación Islámica (OCI), compuesta por 57 países, ha acusado a Israel de actuar para "militarizar" el Cuerno de África por su reciente reconocimiento de la región separatista somalí norteña de Somalilandia como Estado independiente, una medida que consideró como "línea roja" por amenazar la estabilidad de toda la región.

"La OCI advierte contra los intentos de militarizar el Cuerno de África, el mar Rojo y el Golfo de Adén por sus graves repercusiones sobre la seguridad marítima regional e internacional y la estabilidad de rutas marítimas vitales", alerta un comunicado de la OCI tras una reunión de emergencia celebrada por sus ministros de Exteriores en la noche del sábado en la ciudad saudí de Yeda.

La nota, reproducida este domingo por medios oficiales saudíes, consideró que "las acciones de Israel constituyen un peligroso intento de alterar unilateralmente el mapa geopolítico en el golfo de Adén y el mar Rojo frente a las costas de Somalia", un Estado miembro de la OCI y de la Liga Árabe, ésta última integrada por 22 países.

Tras recordar que Somalilandia "es una parte inseparable de Somalia", los miembros de la OCI acusaron a Israel de dar ese paso con el posible fin de establecer bases militares o centros de inteligencia en el norte de Somalia, en tanto advirtieron contra la posibilidad de desplazar a palestinos, en particular habitantes de Gaza, a ese territorio del norte somalí.

"Cualquier intento de establecer bases militares, acuerdos de seguridad o defensa, o cualquier inversión, incluidas las de carácter estratégico, o cualquier presencia extranjera sin el consentimiento del legítimo Gobierno Federal de Somalia, constituye un atentado contra la soberanía nacional y una línea roja infranqueable", aseveró.

"La OCI rechaza totalmente cualquier vínculo posible entre este paso (israelí) y cualquier intento de desplazar por la fuerza al pueblo palestino de su tierra bajo cualquier nombre (...), o de cambiar la composición geográfica o demográfica del territorio palestino ocupado", añadió.

En este contexto, el organismo panislámico condenó "enérgicamente" la visita que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, realizó el pasado 6 de enero a Hargeisa, capital de la región secesionista, ya que "constituye una flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de la República Federal de Somalia".

Israel anunció el pasado 26 de diciembre el reconocimiento oficial de Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, que ha provocado rechazo internacional.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, y que cuenta con Constitución, moneda y gobierno propios, declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré.

Desde esa fecha Somalia vive en un estado de conflicto y caos que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región. EFE