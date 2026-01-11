Nuevo incendio mortal en Hong Kong agrava preocupación por el mantenimiento de edificios

Hong Kong, 11 ene (EFE).- Las autoridades de Hong Kong investigan las causas de un incendio declarado en la madrugada de este domingo en un apartamento de un rascacielos de los Nuevos Territorios, que causó la muerte de un hombre y lesiones muy graves a su esposa y obligó a desalojar a más de 400 vecinos.

El suceso tuvo lugar en un momento en que las labores de mantenimiento y restauración de los rascacielos de la ciudad se encuentran bajo la lupa tras el incendio que en noviembre pasado dejó más de 160 muertos en el residencial Wang Fuk Court, revelando deficiencias de seguridad y problemas de corrupción.

El nuevo fuego, que los bomberos controlaron en una media hora, se produjo en la madrugada del domingo en la urbanización privada Yoho Town, en el distrito de Yuen Long, y obligó al desalojo preventivo de 435 residentes, según las autoridades.

La pareja fue hallada inconsciente en el dormitorio y el hombre falleció poco después en el Hospital Pok Oi, mientras su esposa permanece internada en estado de coma.

La investigación, a cargo de la unidad de delitos de Yuen Long con apoyo del Departamento de Servicios Contra Incendios, el Laboratorio Gubernamental y el Departamento de Servicios Eléctricos y Mecánicos, mantiene abiertas todas las hipótesis, incluyendo la delictiva.

Una inspección preliminar confirmó que los sistemas de protección del edificio —con certificado anual vigente— funcionan correctamente, aunque el oficial asistente Chow Tze-ho advirtió de que cualquier anomalía detectada conllevará “medidas coercitivas inmediatas”.

Este incendio es el tercero con víctimas mortales en lo que va de año tras el ocurrido el domingo anterior en Shek Kip Mei Estate con un muerto y ocho heridos, y registrado a finales de noviembre en Wang Fuk Court, que con 161 fallecidos ha sido el más letal en décadas en un complejo residencial.

En las últimas semanas ha crecido la preocupación del sector de la construcción por la seguridad contraincendios en edificios residenciales envejecidos, muchos de los cuales acumulan décadas de uso intensivo, con sistemas de protección y estructuras que requieren mantenimiento riguroso para prevenir fallos graves.

Esta inquietud ha derivado en investigaciones que han destapado escándalos de corrupción en obras de mantenimiento como el revelado el pasado 2 de enero, cuando la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) detuvo a 21 personas vinculadas a un presunto sindicato con conexiones con las triadas y relacionado con contratos mayores en dos urbanizaciones de Kwun Tong.

Los arrestados, entre intermediarios, consultores, contratistas y miembros de corporaciones de propietarios, están acusados de sobornos para adjudicar contratos, uno de ellos por 33 millones de dólares hongkoneses, y de manipulación fraudulenta de asambleas para obtener poderes.

Las autoridades locales han exigido mayor supervisión en los procesos de contratación y mantenimiento de edificios residenciales, reclamando medidas que garanticen el cumplimiento de estándares para proteger la vida de los ocupantes y evitar nuevos siniestros. EFE