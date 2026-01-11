Ministros de Defensa de los Grandes Lagos evalúan mecanismos ante el conflicto en la RDC

Nairboi, 11 ene (EFE).- Los ministros de Defensa de los 12 Estados miembros de la Conferencia Internacional de Ministros de Defensa de la región de los Grandes Lagos (CIRGL) evaluaron mecanismos para monitorear e investigar incidentes de seguridad ante la escalada de violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

El encuentro, celebrado en la ciudad de Livingstone, Zambia, tuvo como objetivo analizar la situación de seguridad y humanitaria en la RDC y revisar el funcionamiento del Mecanismo Conjunto Ampliado de Verificación, creado para supervisar e investigar incidentes de seguridad en la región de los Grandes Lagos.

Según un comunicado a última hora del sábado, los jefes de Estado Mayor formularon recomendaciones que serán presentadas a los ministros de Defensa, quienes deberán emitir directrices políticas claras para promover la desescalada en la región.

"Seguimos dedicados a apoyar los procesos de paz, contribuir a las iniciativas regionales y acoger plataformas de diálogo y cooperación. Creemos que la seguridad de un Estado miembro es inseparable de la seguridad de todos", afirmó el secretario permanente del Ministerio de Defensa de Zambia, Maambo Haamaundu.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIRGL, Mubita Luwabelwa, expresó su preocupación por el deterioro de la situación de seguridad y humanitaria en el este de la RDC y señaló que, pese a la firma del Acuerdo de Washington el mes pasado, la toma de la ciudad de Uvira provocó desplazamientos masivos de la población.

Al encuentro asistieron el ministro de Defensa de Ruanda, Juvénal Marizamuda, y el vice primer ministro y ministro de Defensa Nacional de la RDC, Guy Kabombo Muadiamvita, así como el enviado especial del secretario general de la ONU para la región de los Grandes Lagos, Huang Xia.

La violencia en el este congoleño se intensificó el 10 de diciembre con la captura de la ciudad estratégica de Uvira, capital de la provincia oriental de Kivu del Sur, por parte del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

La ocupación ocurrió después de que los presidentes de RDC, Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaran el 4 de diciembre un acuerdo de paz en Washington, con la mediación de EE.UU. y en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el acuerdo.

El M23 -que tiene apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales- anunció su retirada de Uvira a petición de Estados Unidos, aunque la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó de que los combates continuaron en la zona.

Naciones Unidas advirtió que al menos 87.000 desplazados internos no pueden recibir asistencia humanitaria debido a la escalada del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto sostenido entre grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO). EFE