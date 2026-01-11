Maíllo considera que el ataque de Estados Unidos a Venezuela "ha reventado" el derecho internacional

Durante la presentación del documental 'Salud no Responde' en el Cine Cervantes de Sevilla, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y aspirante a la presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, advirtió que la ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela podría acarrear consecuencias de igual magnitud a los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Maíllo sostuvo, según publicó el medio, que la situación derivada de la intervención estadounidense en un país soberano ha producido una ruptura del marco legal internacional establecido en la posguerra.

De acuerdo con lo informado por el medio, Maíllo declaró que el “ataque de Estados Unidos a Venezuela ha reventado el derecho internacional”. Considerando la intervención como un acto colonial encubierto, señaló que el secuestro o detención de un presidente, independientemente de afinidades políticas, representaba una violación directa de la soberanía nacional reconocida desde la creación de las Naciones Unidas. En palabras del dirigente, estos sucesos no solo comprometen los principios que han regido las relaciones internacionales, sino que, a su juicio, anticipan consecuencias graves a escala global.

Según indicó el medio, Maíllo comparó el impacto potencial de la crisis venezolana, producida por la implicación directa de Estados Unidos, con las repercusiones que siguieron a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Señaló que las secuelas de esta injerencia pueden llegar a cambiar el curso geopolítico de la época, en particular en el contexto de lo que interpretó como un avance de un “fascismo” que se manifiesta en acciones expansionistas, y que apuntó ahora hacia Groenlandia. El líder de IU subrayó además que esta situación se integra en un contexto de cambio global y de pérdida de referentes legales en el orden internacional.

Durante el evento en Sevilla, el dirigente de IU contrastó la postura de Pedro Sánchez frente a Estados Unidos con las declaraciones iniciales, percibidas como tibias, por parte del gobierno español. Maíllo apuntó que, desde su partido, muchos manifestaron críticas firmes a ese primer posicionamiento, pero posteriormente valoró el “posicionamiento firme” del presidente del Ejecutivo nacional, ya que a su criterio España no solo actuó como mediador, sino que terminó tomando partido mediante una advertencia clara sobre la ruptura de los estándares internacionales.

El medio consignó que Maíllo respaldó la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero en la liberación de presos en el conflicto, señalando la relevancia del papel de España, aunque insistió en que el compromiso del país debe ir más allá de la intermediación y abogar por una postura sólida frente a lo que calificó como “fascismo norteamericano”. Según sus declaraciones, España debería encabezar y defender una posición de rechazo ante cualquier avance intervencionista que viole la legalidad internacional.

En su intervención, el candidato andaluz recurrió a episodios históricos para ilustrar su postura. Rememoró cómo la detención de Maduro le recordaba a la conquista de Checoslovaquia por parte de Hitler amparada en las excusas de los Sudetes, estableciendo una analogía entre los mecanismos de expansión de entonces y el actual contexto internacional. Consideró que Europa está ingresando de nuevo en una dinámica de apaciguamiento que, para Maíllo, constituyó un error histórico en el pasado.

De acuerdo con lo publicado, Maíllo concluyó expresando el respaldo de IU al gobierno de España cuando mantenga una línea clara de oposición frente a la influencia de sectores como el encabezado por Donald Trump, que en sus palabras representa una amenaza para la paz mundial. Alertó que el siguiente objetivo de esa política de expansión estaría en Europa, utilizando como ejemplo hipotético un posible ataque en Groenlandia.

La intervención de Maíllo se produjo en un contexto de debate sobre el papel internacional de España y la vigencia del derecho internacional, temas que, según su opinión, deben encabezar la agenda política en momentos de tensiones internacionales como los que atraviesa Venezuela.