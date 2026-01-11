Agencias

León XIV llama al diálogo y la paz en Irán y Siria

Ciudad del Vaticano, 11 ene (EFE).- El papa León XIV instó este domingo a "cultivar con paciencia el diálogo y la paz" en Irán y Siria, países donde "las tensiones persistentes están provocando la muerte de muchas personas", tras las protestas contra el régimen de los ayatolás.

"Mi pensamiento se dirige a lo que está sucediendo estos días en Oriente Medio, en particular en Irán y Siria, donde las tensiones persistentes están provocando la muerte de muchas personas", expresó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.

Y añadió: "Espero y rezo para que se cultive con paciencia el diálogo y la paz, persiguiendo el bien común de toda la sociedad"

En Irán, las protestas comenzaron el pasado 28 de diciembre, impulsadas por la crisis económica derivada de la caída del valor de la moneda (el rial) y la alta inflación, entre otros factores.

Con el paso de los días, las manifestaciones tomaron también un cariz político de crítica al régimen de los ayatolás.

Este domingo, diversas ONG denunciaron que los muertos por la represión de las protestas en Irán se contarían por "cientos", mientras el país sigue sin acceso a Internet. Las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno continuaron también durante la pasada noche. EFE

