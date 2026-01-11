Israel mató este domingo a cuatro gazatíes en varios ataques, pese al alto el fuego

Jerusalén, 11 ene (EFE).- El Ejército de Israel mató este domingo a cuatro palestinos en diferentes ataques contra la ciudad de Gaza (norte) y Jan Yunis (sur) en el devastado enclave palestino, pese a que sigue en vigor un alto el fuego, informan las morgues de los hospitales de la Franja.

En la capital gazatí, disparos y bombardeos israelíes mataron a dos palestinos en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza y un tercero falleció en el de Al Tuffah, según recoge la agencia de noticias palestina Wafa.

En Jan Yunis, aviones israelíes mataron a dos palestinos que posteriormente fueron trasladados al hospital Nasser, en el sur del enclave palestino.

Estas víctimas mortales se suman a otras tres fallecidas en las últimas 48 horas, según informó este domingo el Ministerio de Sanidad de Gaza este domingo en el boletín diario, que recoge los muertos y heridos por bombardeos de Israel.

En los dos últimos días, según Sanidad también llegaron nueve heridos por ataques israelíes a los centros hospitales.

Así, desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre, un total de 442 gazatíes han muerto por bombardeos de Israel y más de un millar han quedado heridos.

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, Israel ha matado ya a 71.412 gazatíes, la mayoría mujeres y niños, además de causar 171.314 heridos, muchos con lesiones de por vida y amputaciones. EFE