Ejército japonés realiza ejercicio anual de salto con participación récord de 15 países

Tokio, 11 ene (EFE).- Las Fuerzas de Autodefensa de Japón (Ejército) realizaron este domingo su tradicional ejercicio de salto con paracaídas del Año Nuevo, en el que participaron 15 países, un nuevo récord, recoge la agencia japonesa de noticias Jiji Press.

El ejercicio fue realizado en la Zona de Entrenamiento Narashino, en la prefectura de Chiba (a las afueras de Tokio), y participó el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, que saltó de una altura de 11 metros.

En el ejercicio, que simulaba un escenario de defensa en islas remotas, participaron por primera vez operativos de Bélgica, Tailandia y Turquía, según Jiji.

Koizumi, que inspeccionó el entrenamiento, dijo a la prensa que el refuerzo de la defensa en islas es uno de los puntos principales en la revisión de los tres documentos clave de seguridad nacional que planea el Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi para este año. EFE

