Benín celebra elecciones legislativas y municipales un mes después de intentona golpista

Cotonú, 11 ene (EFE).- Benín celebró este domingo, por primera vez en su historia democrática, elecciones legislativas y municipales simultáneas, en un contexto marcado por un reciente intento de golpe de Estado, en unos comicios que podrían resultar determinantes de cara a las presidenciales de abril próximo.

La mayoría de los centros de votación abrieron a las 7.00 de la mañana (misma GMT) y permanecerán abiertos hasta las 17.00 horas en los 77 municipios del país.

Sin embargo, en las ciudades de Cotonú (capital económica) y Abomey-Calavi al sur de Benín se registraron algunos retrasos en determinados centros, aunque no perturbaron de manera significativa el inicio general de las elecciones, según pudo comprobar EFE.

En estas elecciones, las formaciones de la coalición presidencial -Unión Progresista para la Renovación (UPR), el Bloque Republicano (BR) y el Movimiento de Élites Comprometidas por la Emancipación de Benín (Moele-Bénin)- esperan aumentar los 81 de 109 escaños que ocupan en el Parlamento unicameral del país.

Por su parte, las principales fuerzas opositoras -Los Demócratas (LD) y la Fuerza Cauris por un Benín Emergente (FCBE)- confían en superar los 28 escaños que lograron en 2023.

Pero podrían verse desfavorecidas por una normativa que exige a los partidos obtener el respaldo de al menos el 20 % de los votantes inscritos en cada una de las 24 circunscripciones para acceder al reparto de escaños.

En las elecciones municipales se elegirán 1.815 concejales, pero LD fue excluida por no haber logrado reunir el número mínimo de firmas de patrocinio exigido por la ley electoral.

“La gente salió a votar. Todo se está desarrollando muy bien desde el inicio. Que todo transcurra bien y que todos cumplan con su deber cívico. Hoy es el comienzo de una vida mejor. Lo mejor está por venir. Mañana será aún mejor”, aseguró a la prensa el presidente de Benín, Patrice Talon, tras votar en Cotonú.

Según la Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA), 7.834.608 electores están inscritos para este escrutinio, de los cuales 4.040.535 son mujeres.

“Me levanté temprano porque hay que venir a votar pronto. Estoy orgullosa, porque todo ciudadano debe cumplir con su deber cívico”, dijo a EFE Ines Assogba, después de salir de uno de los centros de votación de la ciudad.

El dispositivo electoral cubrió los 12 departamentos, 77 municipios y 546 distritos, con 8.006 centros de votación y 17.350 mesas electorales operativas.

La Comisión movilizó a 571 coordinadores distritales, apoyados por agentes electorales y fuerzas de seguridad, mientras que los comicios se desarrollan bajo una vigilancia estrecha para garantizar la regularidad del proceso.

Las autoridades establecieron una veda electoral para garantizar el proceso, donde se prohibieron manifestaciones públicas, cerraron algunos mercados, se suspendió la venta de bebidas alcohólicas y se restringió el tráfico en algunas carreteras, aunque, a diferencia de otras elecciones, las fronteras terrestres permanecieron abiertas.

Tras votar, las papeletas se depositaron en urnas separadas antes de la firma en el registro y el escrutinio está previsto tras el cierre oficial de los centros, en presencia de representantes de los partidos y observadores, pero los resultados definitivos se proclamarán por la CENA.

Una misión de 20 observadores procedentes de 14 países de la Unión Africana (UA) encabezada por el embajador angoleño Calixte Aristide Mbari permanecerá en Benín hasta el 15 de enero próximo y supervisará todo el proceso.

Unos 1.200 observadores nacionales de la Plataforma Electoral de OSC de Benín (PEOSC), coordinados por la Red de África Occidental para la Consolidación de la Paz (Wanep-Bénin), también monitorean los comicios.

En declaraciones a la prensa, la presidenta del consejo de administración de Wanep-Bénin, Alexandrine Sayzonou Bediyé, afirmó que “el 91,11 % de los centros de votación está operativo”.

Al menos 720 observadores informaron que el material electoral estaba disponible en el 95,69 % de las mesas de votación y todos los procedimientos de identificación y autenticación de las papeletas fueron respetados en el 98,41 % de las 751 mesas observadas.

Las elecciones tuvieron lugar un mes después de que un intento de golpe de Estado protagonizado por militares amotinados sacudiera al país el pasado 7 de diciembre, aunque el levantamiento fue sofocado en cuestión de horas por las fuerzas armadas beninesas, con apoyo de Nigeria.

A esta situación se suma que, pese a un periodo de crecimiento económico bajo el gobierno de Talon, de 67 años y en el poder desde 2016, sus detractores le acusan de endurecer las restricciones contra la oposición política y de recortar libertades civiles. EFE