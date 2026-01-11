Agencias

Al menos cuatro muertos este domingo en acciones militares israelíes en la Franja de Gaza

Fuentes locales informaron que dos jóvenes y otros residentes palestinos perdieron la vida por disparos y bombardeos en el sector oriental del enclave, pese al cese de hostilidades acordado el pasado 10 de octubre según datos oficiales

El domingo se conoció el fallecimiento de un palestino internado por heridas sufridas en un bombardeo israelí el día anterior en el campo de refugiados de Al Mauasi, ubicado en la zona central de la Franja de Gaza, ampliando la cifra de víctimas mortales recientes en la región. Según detalló el medio Europa Press, las autoridades gazatíes confirmaron que al menos cuatro personas murieron ese mismo día debido a intervenciones militares realizadas por fuerzas israelíes en el este del enclave, pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre.

Europa Press indicó que entre los fallecidos figuran dos jóvenes identificados como Muhamad Iyad Shaker Abú Assi y Anas Fuad Shaker Abú Assi, quienes perdieron la vida tras recibir disparos por parte de militares israelíes en la localidad de Beni Suheila, situada al este de Jan Yunís, en el sur de la Franja de Gaza. Asimismo, otro residente gazatí perdió la vida durante una acción militar israelí en el barrio de Zeitun, en el sector sureste de la ciudad de Gaza.

El medio Europa Press también reportó que, sumados a estos cuatro fallecimientos, las autoridades bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) informaron la muerte de otras tres personas en las últimas 48 horas atribuidas a acciones militares israelíes, cifra que no incluye a los cuatro casos más recientes.

La información publicada por Europa Press expone que, desde el comienzo de la ofensiva militar israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, las autoridades del enclave han documentado un total de 71.412 personas muertas y otros 171.314 individuos heridos. Este registro recoge, además, que tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el 10 de octubre, se han contabilizado 442 muertes y 1.236 heridos adicionales.

De acuerdo con Europa Press, después del cese de hostilidades, se han recuperado 688 cuerpos en áreas a las que las fuerzas israelíes se habían retirado. Grosso modo, la contabilización de víctimas representa una continuidad de la violencia pese a los acuerdos alcanzados y las declaraciones de suspensión de la ofensiva.

Europa Press destacó que los episodios recientes se produjeron en distintas ubicaciones del enclave y que, dentro de los registros más actualizados, se identifican tanto víctimas de tiroteos como de bombardeos. El caso de los dos jóvenes en Beni Suheila ilustra el impacto de las operaciones terrestres y la extensión de las acciones armadas sobre zonas con presencia civil, mientras que el fallecimiento en Zeitun refleja la amplitud geográfica de los incidentes reportados.

Según consignó Europa Press, la suma de al menos siete víctimas mortales en las últimas jornadas no solo subraya el impacto humano del conflicto prolongado, sino también la dificultad de implementar y mantener de manera efectiva las disposiciones para el cese de la violencia en Gaza. Las cifras proporcionadas por las autoridades de la Franja indican una situación persistente de inseguridad y daño continuado en la población local.

Además, el hecho de que centenares de cadáveres hayan sido recuperados en sectores previamente ocupados por las fuerzas israelíes tras la entrada en vigor del alto el fuego da cuenta del alcance material y humano de la ofensiva en el enclave, según la información documentada por Europa Press.

